La sfida NBA tra Sixers e Nets si gioca sabato 14 marzo alle ore 18:00 . I Sixers vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica Eastern Conference e trovare continuità davanti al proprio pubblico, mentre i Nets cercano un successo in trasferta per risalire la graduatoria e migliorare il rendimento stagionale.

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