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Sixers-Nets diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis della NBA

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Lo streaming gratis della gara di NBA Sixers-Nets: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Sixers e Nets si gioca sabato 14 marzo alle ore 18:00. I Sixers vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica Eastern Conference e trovare continuità davanti al proprio pubblico, mentre i Nets cercano un successo in trasferta per risalire la graduatoria e migliorare il rendimento stagionale.

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Dove vedere Sixers-Nets in diretta TV e in streaming LIVE

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La diretta di Sixers-Nets è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Sixers-Nets.

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Come accedere allo streaming

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  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

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    • Il momento delle due squadre

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    I Sixers proveranno a imporre ritmo offensivo e solidità difensiva per sfruttare il fattore campo.

    I Nets cercheranno di rispondere con intensità e gestione dei possessi, puntando a un successo importante in trasferta.

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