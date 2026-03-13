La sfida NBA tra Sixers e Nets si gioca sabato 14 marzo alle ore 18:00. I Sixers vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica Eastern Conference e trovare continuità davanti al proprio pubblico, mentre i Nets cercano un successo in trasferta per risalire la graduatoria e migliorare il rendimento stagionale.
La diretta streaming
Sixers-Nets diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis della NBA
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Sixers proveranno a imporre ritmo offensivo e solidità difensiva per sfruttare il fattore campo.
I Nets cercheranno di rispondere con intensità e gestione dei possessi, puntando a un successo importante in trasferta.
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