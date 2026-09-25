Quando manca Benjamin Šeško, inevitabilmente cambia il volto dell'attacco sloveno. Slovenia-Scozia, sabato 26 settembre 2026 alle 18:00, porta allo Stadion Stožice di Lubiana due nazionali che iniziano la Nations League con diversi interrogativi da risolvere. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Slovenia cerca una reazione dopo un periodo poco brillante, mentre dall'altra parte si apre ufficialmente l'era di Sébastien Pocognoli. La Scozia arriva dalla retrocessione dalla Lega A e dal Mondiale terminato nella fase a gironi: ripartire bene significherebbe dare immediatamente forza al nuovo progetto. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Slovenia-Scozia, dove vederla: canale TV e streaming

Una vittoria nel 2026 e Šeško fuori: Kek deve trovare una strada diversa

si disputa sabatoallo Stadion Stožice di Lubiana. La partita, ma sarà compresa nella copertura di. Lasarà disponibile anche in streaming attraverso, permettendo di seguire gli aggiornamenti e i collegamenti dalla partita di Lubiana insieme alle altre gare disputate nella stessa fascia oraria.Laha bisogno soprattutto di ritrovare continuità. Dopo aver conservato la Lega B superando la Slovacchia nello spareggio del marzo 2025, il successivo percorso verso il Mondiale non ha prodotto i risultati sperati. Anche il 2026, con una sola vittoria nelle ultime quattro amichevoli. Il problema più immediato per Matjaž Kek riguarda però l'attacco. L'infortunio alla tibia impedisce adi partecipare a questa finestra internazionale e priva la squadra del suo riferimento offensivo principale.

Andraž Šporar dovrebbe quindi partire al centro dell'attacco, con Horvat e Vipotnik incaricati di avvicinarsi alla punta e aumentare la presenza negli ultimi metri. Dietro resta invece la certezza Jan Oblak. Davanti al capitano, Bijol e Drkušić possono offrire alla Slovenia quella solidità necessaria per evitare che una partita equilibrata venga indirizzata da un singolo episodio.

Solna, Svezia - 18 novembre: Andraž Šporar della Slovenia prima della partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Svezia e Slovenia alla Strawberry Arena il 18 novembre 2025 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Pocognoli comincia senza tre uomini pesanti: la Scozia deve cambiare subito

Lariparte dalladopo aver perso lo spareggio contro la Grecia e salutato Steve Clarke. Il nuovo corso è stato affidato a, chiamato a intervenire su una nazionale che negli ultimi anni aveva trovato una propria identità abbastanza definita. Il debutto, però, arriva in condizioni tutt'altro che ideali. Scott, Che Adams e Lawrence Shankland non sono disponibili e Pocognoli deve quindi modificare sia il centrocampo sia il reparto offensivo.

Billy Gilmour e Lewis Ferguson dovrebbero assumersi maggiori responsabilità nella costruzione, mentre John McGinn avrà il compito di collegare la mediana alla coppia Ure-McBurnie. C'è almeno un dato che accompagna positivamente gli scozzesi verso Lubiana: la Scozia non perde contro la Slovenia da cinque confronti, nei quali ha ottenuto due vittorie e tre pareggi.

Robertson e Hickey possono allargare la Scozia: Kek deve proteggere le corsie: la chiave tattica

Le due nazionali dovrebbero presentarsi con strutture differenti. Laparte dal, cone Vipotnik liberi di muoversi alle spalle di Šporar. La presenza di tre centrocampisti può permettere a Kek di aumentare la densità centrale e provare a limitare Gilmour.

Pocognoli dovrebbe invece debuttare con una difesa a tre, trasformando Hickey e Robertson in due elementi fondamentali durante la fase di possesso. Se entrambi riusciranno ad alzarsi, la Scozia potrà occupare tutta l'ampiezza del campo e costringere la Slovenia ad abbassare i propri esterni.

Il duello può quindi spostarsi sulle fasce: impedire a Robertson e Hickey di ricevere con spazio permetterebbe agli sloveni di tenere la Scozia lontana dall'area e, soprattutto, di evitare continui rifornimenti verso McBurnie.

Glasgow, Scozia - 30 maggio: Lawrence Shankland della Scozia in azione durante la partita amichevole internazionale tra Scozia e Curaçao ad Hampden Park il 30 maggio 2026 a Glasgow, Regno Unito. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Šporar prende il posto di Šeško, Pocognoli lancia Ure: le probabili formazioni

dovrebbe confermare Oblak in porta, con Karnicnik, Drkusic, Bijol e Brekalo a comporre la difesa. Lovric, Cerin ed Elsnik formeranno il centrocampo, mentre Horvat e Vipotnik agiranno alle spalle di

La prima Scozia di Pocognoli dovrebbe invece schierare Gunn tra i pali e Welsh, Binks e McKenna nella difesa a tre. Hickey e Robertson occuperanno le corsie, con Ferguson e Gilmour centralmente. McGinn si muoverà dietro Ure e McBurnie.

SLOVENIA (4-3-2-1): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Brekalo; Lovric, Cerin, Elsnik; Horvat, Vipotnik; Sporar.

SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Welsh, Binks, McKenna; Hickey, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; Ure, McBurnie.

Slovenia-Scozia: data, orario e copertura televisiva

Slovenia-ScoziaUEFA Nations League 2026/27Lega B, Gruppo 11ªsabato 26 settembre 202618:00Stadion Stožice, LubianaSky Sport Uno – Diretta Gol Nations LeagueSky Go e NOWDiretta Gol, non integrale