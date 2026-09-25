Lubiana mette di fronte due nazionali alla ricerca di nuove certezze. La Slovenia deve sopperire all'assenza di Šeško e ritrovare solidità davanti a Oblak
Quando manca Benjamin Šeško, inevitabilmente cambia il volto dell'attacco sloveno. Slovenia-Scozia, sabato 26 settembre 2026 alle 18:00, porta allo Stadion Stožice di Lubiana due nazionali che iniziano la Nations League con diversi interrogativi da risolvere. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La Slovenia cerca una reazione dopo un periodo poco brillante, mentre dall'altra parte si apre ufficialmente l'era di Sébastien Pocognoli. La Scozia arriva dalla retrocessione dalla Lega A e dal Mondiale terminato nella fase a gironi: ripartire bene significherebbe dare immediatamente forza al nuovo progetto. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Slovenia-Scozia, dove vederla: canale TV e streamingSlovenia-Scozia si disputa sabato 26 settembre 2026 alle 18:00 allo Stadion Stožice di Lubiana. La partita non è prevista in diretta integrale su un canale dedicato, ma sarà compresa nella copertura di Diretta Gol Nations League su Sky Sport Uno. La Diretta Gol sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, permettendo di seguire gli aggiornamenti e i collegamenti dalla partita di Lubiana insieme alle altre gare disputate nella stessa fascia oraria.
Una vittoria nel 2026 e Šeško fuori: Kek deve trovare una strada diversaLa Slovenia ha bisogno soprattutto di ritrovare continuità. Dopo aver conservato la Lega B superando la Slovacchia nello spareggio del marzo 2025, il successivo percorso verso il Mondiale non ha prodotto i risultati sperati. Anche il 2026 non ha invertito completamente la tendenza, con una sola vittoria nelle ultime quattro amichevoli. Il problema più immediato per Matjaž Kek riguarda però l'attacco. L'infortunio alla tibia impedisce a Benjamin Šeško di partecipare a questa finestra internazionale e priva la squadra del suo riferimento offensivo principale.
Andraž Šporar dovrebbe quindi partire al centro dell'attacco, con Horvat e Vipotnik incaricati di avvicinarsi alla punta e aumentare la presenza negli ultimi metri. Dietro resta invece la certezza Jan Oblak. Davanti al capitano, Bijol e Drkušić possono offrire alla Slovenia quella solidità necessaria per evitare che una partita equilibrata venga indirizzata da un singolo episodio.
Pocognoli comincia senza tre uomini pesanti: la Scozia deve cambiare subitoLa Scozia riparte dalla Lega B dopo aver perso lo spareggio contro la Grecia e salutato Steve Clarke. Il nuovo corso è stato affidato a Sébastien Pocognoli, chiamato a intervenire su una nazionale che negli ultimi anni aveva trovato una propria identità abbastanza definita. Il debutto, però, arriva in condizioni tutt'altro che ideali. Scott McTominay, Che Adams e Lawrence Shankland non sono disponibili e Pocognoli deve quindi modificare sia il centrocampo sia il reparto offensivo.
Billy Gilmour e Lewis Ferguson dovrebbero assumersi maggiori responsabilità nella costruzione, mentre John McGinn avrà il compito di collegare la mediana alla coppia Ure-McBurnie. C'è almeno un dato che accompagna positivamente gli scozzesi verso Lubiana: la Scozia non perde contro la Slovenia da cinque confronti, nei quali ha ottenuto due vittorie e tre pareggi.
Robertson e Hickey possono allargare la Scozia: Kek deve proteggere le corsie: la chiave tatticaLe due nazionali dovrebbero presentarsi con strutture differenti. La Slovenia parte dal 4-3-2-1, con Horvat e Vipotnik liberi di muoversi alle spalle di Šporar. La presenza di tre centrocampisti può permettere a Kek di aumentare la densità centrale e provare a limitare Gilmour.
Pocognoli dovrebbe invece debuttare con una difesa a tre, trasformando Hickey e Robertson in due elementi fondamentali durante la fase di possesso. Se entrambi riusciranno ad alzarsi, la Scozia potrà occupare tutta l'ampiezza del campo e costringere la Slovenia ad abbassare i propri esterni.
Il duello può quindi spostarsi sulle fasce: impedire a Robertson e Hickey di ricevere con spazio permetterebbe agli sloveni di tenere la Scozia lontana dall'area e, soprattutto, di evitare continui rifornimenti verso McBurnie.
Šporar prende il posto di Šeško, Pocognoli lancia Ure: le probabili formazioniKek dovrebbe confermare Oblak in porta, con Karnicnik, Drkusic, Bijol e Brekalo a comporre la difesa. Lovric, Cerin ed Elsnik formeranno il centrocampo, mentre Horvat e Vipotnik agiranno alle spalle di Sporar.
La prima Scozia di Pocognoli dovrebbe invece schierare Gunn tra i pali e Welsh, Binks e McKenna nella difesa a tre. Hickey e Robertson occuperanno le corsie, con Ferguson e Gilmour centralmente. McGinn si muoverà dietro Ure e McBurnie.
SLOVENIA (4-3-2-1): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Brekalo; Lovric, Cerin, Elsnik; Horvat, Vipotnik; Sporar.
SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Welsh, Binks, McKenna; Hickey, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; Ure, McBurnie.
Slovenia-Scozia: data, orario e copertura televisivaPartita: Slovenia-ScoziaCompetizione: UEFA Nations League 2026/27Girone: Lega B, Gruppo 1Giornata: 1ªData: sabato 26 settembre 2026Orario: 18:00Stadio: Stadion Stožice, LubianaDiretta TV: Sky Sport Uno – Diretta Gol Nations LeagueStreaming: Sky Go e NOWCopertura: Diretta Gol, non integrale
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