Il secondo turno di Wimbledon mette di fronte Daria Snigur e Leolia Jeanjean, due giocatrici reduci da un esordio positivo ma arrivato in modo molto diverso. L'ucraina ha impressionato eliminando una delle teste di serie del torneo, mentre la francese ha dovuto lottare fino al terzo set per conquistare il passaggio del turno. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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si presenta alla sfida nel pieno della fiducia dopo la prestigiosa vittoria contro, battuta in due set con il punteggio di. L'ucraina sta vivendo un buon momento di forma, come dimostrano anche i risultati ottenuti nella stagione sull'erba, e ha confermato di poter competere ad alti livelli grazie a un tennis aggressivo e a un'ottima efficacia nei momenti decisivi. Il successo all'esordio rappresenta una delle sorprese più importanti del primo turno e le ha dato ulteriore slancio.ha raggiunto il secondo turno dopo aver superatoin una sfida molto combattuta, conclusa alcon il punteggio di. La francese, proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato carattere e solidità, ma ha dovuto spendere molte energie per conquistare la vittoria. Il suo percorso a Wimbledon resta comunque positivo e le permette di affrontare Snigur con fiducia, pur partendo leggermente sfavorita sulla carta.

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