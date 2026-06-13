Mondiale, Ibrahimovic e Henry incantano con una sfida di palleggi

La sfida di tennis tra Lorenzo Sonego e Nikoloz Basilashvili è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 in Germania e si gioca domenica 14 giugno alle ore 11:00. Un match decisivo che mette in palio l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatori esperti pronti a giocarsi tutto in una sfida ad alta intensità. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Sonego arriva a questo appuntamento con la sua consueta grinta e aggressività, caratteristiche che lo rendono sempre pericoloso soprattutto nei momenti chiave. L’azzurro cercherà di imporre ritmo e profondità per comandare gli scambi.

Il Basilashvili, invece, è un giocatore estremamente potente e imprevedibile, capace di accelerazioni improvvise che possono cambiare l’andamento del match. Il georgiano proverà a sfruttare la sua qualità nei colpi vincenti per prendere il controllo della partita.

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Il momento dei due tennisti

Sonego cercherà di sfruttare intensità e solidità mentale per imporre il proprio gioco e conquistare il pass per il main draw.

Basilashvili proverà invece a colpire con la sua potenza per spezzare il ritmo dell’azzurro e indirizzare la sfida dalla sua parte.

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