Lorenzo Sonego e Tomas Martin Etcheverry si affrontano al primo turno di Wimbledon 2026 in una sfida che mette di fronte due giocatori con caratteristiche molto diverse e alla ricerca di un risultato importante sulla superficie erbosa. L’azzurro arriva all’appuntamento londinese con l’obiettivo di ritrovare continuità dopo un periodo di risultati altalenanti, ma può contare su esperienza, qualità al servizio e una buona adattabilità alle condizioni rapide dei prati dell’All England Club. Per Sonego si tratta di un’occasione importante per rilanciare la propria stagione in uno Slam dove in passato ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Dall’altra parteMartinsi presenta acon qualche dubbio legato alla forma recente. L’argentino, più abituato alle superfici lente come la terra battuta, non è riuscito a trovare grande continuità nei tornei di avvicinamento sull’erba e arriva da una serie di risultati poco convincenti. Il suo rendimento al servizio e la capacità di rimanere agganciato nei momenti chiave saranno aspetti fondamentali per provare a mettere in difficoltà un avversario che tende a esaltarsi nelle partite combattute.Il match si preannuncia quindi equilibrato, ma conche parte con qualche elemento favorevole dalla sua parte, soprattutto per esperienza e caratteristiche tecniche più adatte all’erba. L’italiano dovrà evitare cali di concentrazione e cercare di imporre il proprio ritmo, mentre Etcheverry proverà a rallentare gli scambi e sfruttare eventuali passaggi a vuoto dell’avversario. Una sfida che potrebbe regalare diversi game combattuti, ma nella quale la maggiore abitudine di Sonego a questo tipo di palcoscenico potrebbe fare la differenza.

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