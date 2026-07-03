La sfida di tennis tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un match di grande fascino che vede lo statunitense partire con i favori del pronostico, ma con l’azzurro pronto a giocarsi le sue chance sull’erba londinese grazie al suo spirito combattivo.

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La Fritz arriva all’appuntamento forte della sua continuità nei tornei su erba e del suo status da top player, mentre la Sonego proverà a sfruttare l’entusiasmo dopo una battaglia già molto impegnativa nei turni precedenti.

Lorenzo Sonego: caratteristiche e carriera

Lorenzo Sonego, nato nel 1995 a Torino, è uno dei giocatori italiani più solidi del circuito ATP. Nel corso della carriera ha conquistato diversi titoli e ottenuto vittorie prestigiose contro top player, distinguendosi per grinta e capacità di giocare con grande intensità nei momenti decisivi.

Dal punto di vista tecnico è un tennista completo, dotato di un ottimo servizio e di un diritto molto incisivo. Ama giocare aggressivo, soprattutto sull’erba, dove può esprimere al meglio il suo tennis fatto di prime accelerate e grande energia.

Taylor Fritz: caratteristiche e carriera

Taylor Fritz, nato nel 1997 negli Stati Uniti, è uno dei migliori giocatori del circuito ATP e stabilmente tra i top 10 mondiali. Nel corso della carriera ha conquistato diversi titoli importanti e si è affermato come uno dei principali interpreti del tennis su superfici rapide.

Il suo gioco si basa su un servizio potente e su colpi da fondo campo molto solidi e pesanti. È particolarmente efficace sull’erba, dove la velocità dei suoi colpi e la qualità della prima di servizio gli permettono di comandare spesso gli scambi.

Dove vedere Sonego-Fritz in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Sonego-Fritz, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Sonego proverà a sfruttare la sua aggressività e il servizio per restare agganciato al match e provare a sorprendere il più quotato avversario.

Fritz cercherà invece di imporre il proprio ritmo con continuità e solidità, facendo leva sulla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti.

Pronostico

Wimbledon è un torneo che valorizza molto i giocatori completi e solidi al servizio, caratteristiche che si adattano perfettamente al gioco di Taylor Fritz. Lo statunitense parte quindi favorito grazie alla sua posizione nel ranking, alla maggiore continuità nei match di alto livello e alla sua efficacia sull’erba, superficie che esalta il suo tennis aggressivo. Sonego dovrà provare a giocare al massimo delle sue possibilità, sfruttando il pubblico e cercando di alzare l’intensità degli scambi per mettere pressione all’avversario. Tuttavia, la differenza di continuità nei momenti chiave pende dalla parte dell’americano. Il pronostico è quindi per Fritz, favorito per la qualificazione agli ottavi, con una possibile vittoria in tre set o in quattro set combattuti.

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