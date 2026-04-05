Dove vedere Sorrento-Altamura in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Sorrento-Picerno: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 21:06)

Dopo le feste di Pasqua ritorna in campo con la Serie C. Nel Gruppo C, uno dei match più avvincenti è quello tra Sorrento e Altamura, che si terrà allo Stadio Comunale Alfredo Viviani dalle 12:30. Per scoprire come seguire la partita, valevole per la trentacinquesima giornata del Gruppo C, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SORRENTO-ALTAMURA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Match chiave per gli equilibri di Serie C quello tra Sorrento e Altamura. I padroni di casa sono al quindicesimo posto in classifica e contano 34 punti. La squadra campana è invischiata nella lotta salvezza ed ha un solo punto in più rispetto al Picerno. Scivolato in basso alla classifica nelle ultime gare, il Sorrento ha la necessità di ritrovare punti dato che ha perso ben quattro delle ultime cinque partite disputate, di cui l'ultima sul campo della Casertana per il risultato di 2-0.

Situazione ben diversa invece per l'Altamura. Infatti, il biglietto da visita degli ospiti è ben più positivo. Con 43 punti in classifica è in piena lotta per accedere ai playoff, anche se qualificarsi vorrebbe dire partire dai trentaduesimi di finale. La concorrenza però si fa sentire: il Potenza ha 44 punti, il Casarano 47, ed ogni punto si può rivelare decisivo in quest'ottica. L'ultima partita, tra l'altro, è stata un importante banco di prova ed ha visto l'Altamura vincere sul campo del Siracusa che sta provando nelle ultime gare ad uscire dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Sorrento-Altamura — La squadra campana si presenta al match con un centrocampo folto e una coppia d'attacco composta da Ricci e D'Ursi. L'Altamura, invece, risponderà molto probabilmente con una difesa a tre supportata da un centrocampo a quattro, mentre la zona offensiva sarà compito di Simone e Millico, coadiuvati da Nazzaro alle loro spalle.

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Portanova, Diop, Solcia; Colombini, Cuccurullo, Capezzi, Cangianiello, Crecco; Ricci, D'Ursi. Allenatore: Serpini.

Team Altamura (3-4-1-2): Alastra; Poli, Zazza, Esposito; Doumbia, Dipinto, Grande, Mogentale; Nazzaro; Millico, Simone. Allenatore: Mangia