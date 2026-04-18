Vuoi seguire ogni momento della sfida tra Sorrento e Atalanta U23? Il match sarà disponibile anche in streaming e diretta TV su piattaforme come Bet365, dove è possibile accedere alla visione della gara e a tutti gli aggiornamenti utili. L’incontro si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 20:30 allo Stadio Alfredo Viviani ed è valido per la 37ª giornata del campionato di Serie C (Girone C). Una partita importante in questa fase finale della stagione, con due squadre dalle caratteristiche molto diverse pronte a confrontarsi.

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Dove vedere Sorrento-Atalanta in diretta tv e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

Il Sorrento, allenato da Cristian Serpini, si presenta con un’impostazione tattica solida e ben organizzata. Il sistema di gioco adottato, basato sul 3-4-2-1, garantisce equilibrio tra fase difensiva e costruzione, con particolare attenzione alle transizioni e alla gestione dei ritmi durante la partita. L’esperienza del gruppo rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra campana.

Dall’altra parte, l’Atalanta U23 guidata da Salvatore Bocchetti porta in campo entusiasmo, qualità tecnica e grande intensità. Si tratta di una formazione giovane e dinamica, che punta su pressing alto, velocità di esecuzione e capacità di creare occasioni soprattutto nelle situazioni di campo aperto.

Si prospetta una gara vivace e aperta, con ritmi elevati e la concreta possibilità di vedere diverse occasioni da gol da entrambe le parti.

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