La Coppa del Mondo 2026 mette subito di fronte due realtà agli antipodi: Spagna-Capo Verde. Da una parte la Spagna campione d'Europa, indicata da molti come una delle principali candidate alla conquista del trofeo. Dall'altra Capo Verde, alla prima storica partecipazione mondiale e pronta a vivere una serata destinata a entrare nella memoria di un intero Paese.

Il debutto del Gruppo H andrà in scena lunedì 15 giugno alle ore 18:00 italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in una sfida che potrebbe già indirizzare gli equilibri del raggruppamento completato da Uruguay e Arabia Saudita. Per la Roja l'obiettivo è partire forte e confermare immediatamente il proprio status, mentre gli Squali Blu cercano l'impresa che potrebbe cambiare la storia del calcio capoverdiano.

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Dove vedere Spagna-Capo Verde in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Spagna-Capo Verde, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Spagna

La Spagna arriva negli Stati Uniti forte di un percorso quasi impeccabile. La squadra di Luis De La Fuente non perde una gara ufficiale da oltre tre anni e continua a proporre uno dei giochi più riconoscibili e dominanti del panorama internazionale. Le qualificazioni mondiali hanno confermato una nazionale capace di segnare con continuità, controllare il possesso e creare occasioni praticamente contro qualsiasi avversario.

Il momento di Capo Verde

Capo Verde si presenta invece con l'entusiasmo di chi non ha nulla da perdere. Gli Squali Blu hanno conquistato una storica qualificazione e nelle ultime uscite hanno mostrato una crescita importante sia sul piano tecnico che su quello della personalità. Le vittorie contro Serbia e Bermuda hanno alimentato l'entusiasmo di una squadra che vuole continuare a sorprendere.

BARCELLONA, SPAGNA – 31 marzo 2026: Pedri della Spagna corre con il pallone durante la partita amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE, il 31 marzo 2026 a Barcellona, in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La situazione del girone

Il Gruppo H mette di fronte quattro nazionali con obiettivi molto diversi. La Spagna parte nettamente favorita per il primo posto grazie alla qualità della rosa e all'esperienza internazionale accumulata negli ultimi anni. Alle sue spalle, la lotta per il secondo pass sembra coinvolgere soprattutto Uruguay e Capo Verde, mentre l'Arabia Saudita proverà a recitare il ruolo di outsider.

Per questo motivo la sfida contro Capo Verde rappresenta già un passaggio importante per la Roja: partire con una vittoria consentirebbe agli uomini di Luis De La Fuente di mettere immediatamente pressione alle rivali del girone. Dall'altra parte, gli africani sanno che ogni punto può fare la differenza nella corsa agli ottavi e proveranno a sfruttare l'entusiasmo della prima storica partecipazione mondiale.

L'altra gara del raggruppamento vedrà affrontarsi Uruguay e Arabia Saudita, un match che potrebbe già fornire indicazioni preziose sugli equilibri del gruppo. Sulla carta la classifica finale dovrebbe vedere la Spagna davanti a tutti, ma il secondo posto resta completamente aperto e i risultati della prima giornata potrebbero avere un peso enorme sul prosieguo del torneo.

Probabili formazioni di Spagna-Capo Verde

Luis De La Fuente dovrebbe affidarsi ancora al suo consolidato 4-3-3, mantenendo il controllo della partita attraverso qualità tecnica e palleggio. In difesa spazio a Cubarsì e Laporte davanti a Unai Simon, mentre a centrocampo sarà Rodri il punto di riferimento della manovra insieme a Pedri e Fabian Ruiz. Davanti possibile gestione iniziale per Nico Williams e Lamine Yamal, con Ferran Torres e Baena pronti a partire dal primo minuto accanto a Oyarzabal.

Bubista dovrebbe rispondere con una squadra molto compatta e organizzata. La difesa sarà guidata da Logan Costa, mentre in mezzo al campo Semedo e Kevin dovranno garantire equilibrio e copertura. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Ryan Mendes e Jovane Cabral, chiamati a supportare Livramento, riferimento offensivo della nazionale africana.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. CT: Luis De La Fuente.

Capo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Logan Costa, Joao Paulo; Semedo, Kevin; Ryan Mendes, Monteiro, Jovane Cabral; Livramento. Allenatore: Bubista.

LISBONA, PORTOGALLO – 31 maggio 2026: Kevin Pina di Capo Verde esulta dopo aver segnato il gol di Capo Verde durante la partita amichevole internazionale tra Capo Verde e Serbia allo stadio Restelo, il 31 maggio 2026 a Lisbona, in Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita

La sensazione è che la Spagna proverà a prendere immediatamente il controllo del pallone e del ritmo della gara. Pedri, Rodri e Fabian Ruiz avranno il compito di monopolizzare il possesso e costringere Capo Verde ad abbassarsi nella propria metà campo. Gli africani, però, possiedono fisicità, velocità e giocatori capaci di attaccare gli spazi. Se riusciranno a resistere nella prima parte del match, potrebbero creare qualche problema alle Furie Rosse nelle transizioni. Molto dipenderà dall'approccio iniziale. Un gol rapido della Spagna potrebbe spalancare scenari favorevoli ai campioni d'Europa. In caso contrario, la partita potrebbe restare aperta più a lungo del previsto.

Spagna-Capo Verde sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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