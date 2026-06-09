La Serie B brasiliana propone la sfida tra Sport Recife-Athletic, in programma nella notte tra mercoledì 10 giugno e giovedì 11 giugno alle ore 02:00 italiane. Un confronto importante nelle zone alte della classifica: lo Sport Recife occupa il terzo posto con 22 punti, mentre l’Athletic è decimo a quota 17 e punta ad avvicinarsi alla zona promozione.

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Il momento delle due squadre

Lo

sta vivendo una stagione positiva e vuole sfruttare il fattore campo per consolidare la propria presenza nelle prime posizioni della classifica. Con 22 punti raccolti nelle prime giornate, i padroni di casa hanno dimostrato continuità e ambizioni da promozione.

L’Athletic arriva all’appuntamento con 17 punti e la possibilità di accorciare il distacco dalle zone nobili della graduatoria. La formazione ospite ha mostrato buone qualità nel corso del campionato e proverà a mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del torneo.

Le probabili formazioni di Sport Recife-Athletic

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai propri uomini migliori in una sfida che può avere un peso importante nella corsa ai vertici della Serie B brasiliana.

Lo Sport Recife parte leggermente favorito grazie al fattore campo e alla migliore posizione in classifica, ma l’Athletic ha le qualità per rendere la gara molto equilibrata.

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