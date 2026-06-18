Sport Recife-Atl.Goianense: dove vedere la Serie B brasiliana in Tv e Streaming

All’“Ilha do Retiro” di Recife va in scena una delle sfide più interessanti della quattordicesima giornata di Serie B brasiliana, con lo Sport Recife che ospita l’Atletico GO in un confronto che pesa soprattutto nella parte alta della classifica, dove i padroni di casa stanno provando a restare agganciati al treno promozione.

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Sport Recife-Atl.Goianense, probabili formazioni

Loarriva a questa partita in una posizione di grande ambizione: la squadra di Marcio Goiano è terza con 23 punti e si trova a un solo punto dalla coppia di testa formata da São Bernardo e Vila Nova. Il rendimento recente conferma una squadra solida e in crescita, capace di alternare vittorie importanti e risultati utili consecutivi, soprattutto in casa dove ha costruito gran parte del proprio bottino stagionale. L’ultimo periodo ha visto due successi consecutivi intervallati da pareggi che hanno comunque mantenuto la squadra in piena corsa per le posizioni di vertice.Dall’altra parte l’si presenta a Recife con un percorso più altalenante ma non privo di segnali positivi. La squadra è tredicesima con 17 punti, in una zona di metà classifica che lascia margine ma anche la necessità di continuità. Il rendimento in trasferta è equilibrato, con risultati alterni tra vittorie, pareggi e sconfitte, mentre nelle ultime giornate la squadra di Eduardo Souza ha mostrato una certa capacità di restare in partita anche contro avversari di livello, come dimostrano il pareggio spettacolare con il CRB e il successo sull’America-MG.: Couto; Madson, Marcelo, Marcos, Felipinho; Fonseca, Zé Lucas; Barletta, Felipe, Castilho; Perotti.: Marcio Goiano

Atletico GO (4-2-3-1): Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto, Lopes; Indio, Cristiano; Guilherme Marques, Marrony, Soares; Gustavo Coutinho. Allenatore: Eduardo Souza

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