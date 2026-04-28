Carlos Bacca: "Sono qui e ho vinto per mia mamma, anche se lei non c'è più"

Obiettivi diversi, ma la stessa voglia di fare bene. Nella terza giornata del Gruppo F di Coppa Libertadores lo Sporting Cristal ospita lo Junior FC: Barranquilla a caccia del primo successo stagionale nella competizione, padroni di casa in cerca di riscatto dopo lo stop col Palmeiras. Guarda ora Sporting Cristal-Junior GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Lonelle ultime uscite ha avuto un andamento altalenante: in campionato arriva da una sconfitta per, mentre prima aveva alternato vittorie e sconfitte. In, invece, ha perso, ma aveva anche ottenuto una vittoria importante per. Nel complesso, nelle ultime partite si nota che alterna spesso risultati positivi e negativi senza una serie continua.

Lo Junior Baranquilla invece arriva da un pareggio per 1-1 contro il Cúcuta Deportivo nel campionato colombiano. In Libertadores ha pareggiato 1-1 contro il Palmeiras e ha perso di misura 1-0 contro il Cerro Porteño. Anche qui il dato principale è che le partite sono state molto equilibrate, con pochi gol di scarto e nessuna sconfitta pesante nelle ultime uscite.

Sporting Cristal-Junior, probabili formazioni

: Enriquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Tavara; J. Gonzalez, Iberico, Castro; Avila.: Zé Ricardo

Junior Barranquilla (5-4-1): Silveira; Guerrero, Pena, Rivera, Monzon, Suarez; Chara, Rivas, Rios, Perez; Gutierrez. Allenatore: Alfredo Arias

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