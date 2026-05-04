Lo Sporting Lisbona arriva a questa sfida del José Alvalade con l’obiettivo chiarissimo di restare agganciato alla corsa per il secondo posto in Liga Portugal, in un duello serrato con il Benfica. La squadra di Rui Borges è terza con 73 punti e sa che questa partita contro il Vitória Guimarães può essere decisiva per restare in piena lotta fino alla fine della stagione. I Leões hanno costruito numeri importanti in campionato, sia in fase offensiva sia per continuità di rendimento, ma arrivano al match con qualche frenata recente che ha leggermente rallentato il loro ritmo. Guarda ora Sporting Lisbona-Guimaraes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Sporting Lisbona-Guimaraes: dove vedere la Liga Portugal in Streaming e in Tv

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Qui Sporting Lisbona

Lo Sporting, infatti, non vince in campionato da tre giornate: dopo la sconfitta nel derby contro il Benfica, sono arrivati due pareggi contro AVS e Tondela, entrambi in partite in cui la squadra ha concesso qualcosa di troppo dietro ma ha comunque mantenuto una buona produzione offensiva. Nonostante questo calo recente, i numeri stagionali restano di alto livello, con un attacco tra i più prolifici del torneo e una qualità tecnica superiore che si nota soprattutto nei giocatori chiave come Trincão e Gonçalves, spesso decisivi tra le linee.

Qui Guimaraes

Il Vitória Guimarães si presenta invece in un ottimo momento di forma e con grande fiducia. La squadra di Gil Lameiras è ottava in classifica con 42 punti e sta attraversando una serie positiva importante, costruita su quattro risultati utili consecutivi. Nell’ultimo periodo sono arrivate tre vittorie convincenti contro Tondela, Gil Vicente e Rio Ave, tutte senza subire gol tranne il pareggio per 1-1 contro l’AVS. Un segnale chiaro di solidità e compattezza, con una squadra che ha ritrovato equilibrio e continuità soprattutto nella fase difensiva.

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Sporting Lisbona-Guimaraes, probabili formazioni

Silva; Vangiannidis, Quaresma, Debast, Araujo; Braganca, Morita; Goncalves, Trincao, Quenda; Suarez.: Rui Borges

Vitoria Guimaraes (4-2-3-1): Charles; Maga, Rivas, Balieiro, Mendes; Sousa, Beni; Camara, Samu, Saviolo; Oliveira. Allenatore: Gil Lameiras

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