Dove vedere Spurs-Knicks in diretta tv e streaming gratis

Dopo un entusiasmante Gara-1 vinta dai New York Knicks, i San Antonio Spurs proveranno a rialzarsi rimettendo la serie in parità. Dovessero perdere anche Gara-2 si andrebbe a New York con l'inerzia delle Finals in favore della franchigia newyorkese. Si presenta quindi come una sfida cruciale, quella di questa notte. L'orario del match è fissato alle 2:30 di notte del 6 giugno: segui la partita senza perdere neanche un canestro, continua l'articolo per scoprire come farlo gratuitamente.

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Il momento di forma delle due squadre

La prima sfida delle Finals è terminata con il risultato di 95-105 in favore della franchigia newyorkese. A giganteggiare sul parquet di San Antonio è stato soprattutto Jalen Brunson, autore di una partita da ben trenta punti a referto, nonostante sia stato un po' impreciso dal tiro da tre punti (2-9). Per i padroni di casa invece non sono bastati i 26 punti di Victor Wembanyama, con un supporting cast che non ha reso al meglio - peccando, probabilmente, di inesperienza. Dopo aver preso i giri ai Knicks, infatti, ci aspettiamo una Gara-2 più combattuta. Il pareggio apre a tantissimi scenari per il continuo della serie, mentre un'altra vittoria da parte dei Knicks sarebbe un vero punto esclamativo. Anche perché, nella Grande Mela, i tifosi sono già in delirio: dunque, alla Mecca del basket, il Madison Square Garden, ci sarebbe un clima infuocato ad attendere la franchigia texana.

I probabili quintetti di San Antonio Spurs-New York Knicks

: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephon Castle

New York Knicks: Josh Hart, OG Anunoby, Karl-Antony Towns, Jalen Brunson, Mikal Bridges.

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