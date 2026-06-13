Dove vedere Spurs-Knicks in diretta tv e streaming gratis

Domenica 14 giugno si può fare la storia in NBA. Negli Stati Uniti si sta vivendo un momento incredibile sotto il punto di vista sportivo: Mondiali, finali NBA e tanto, tanto entusiasmo in Nord America. Negli ultimi giorni la Grande Mela è esplosa di gioia dopo la vittoria sorprendente in Gara-4 che ha ormai fatto assaggiare il sapore del titolo ai Knicks, che hanno il match point a disposizione. Gara-5 contro gli Spurs, in Texas, si terrà alle 02:30 italiane. Per scoprire come non perdere nemmeno un canestro e poter assistere ad un momento storico della NBA, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il confronto nelle NBA Finals, tutti gli appassionati, lo aspettavano molto più combattuto. Ogni partita è stata una battaglia incredibile, ma alla fine hanno quasi sempre avuto la meglio i New York Knicks e dopo 5 gare hanno la possibilità di laurearsi campioni. In Texas, tra le mura amiche, gli Spurs avranno la possibilità di dimezzare il vantaggio e avere ancora intatte le chance di vittoria, anche se fermare i Knicks sembra davvero difficile quest'anno. L'ultima partita ha evidenziato come la franchigia newyorkese riesca a essere anche più forte dell'inerzia della gara a sfavore, neutralizzando ogni avanzata e riuscendo a compiere una incredibile rimonta, con grande protagonista OG Anunoby.

I padroni di casa si affideranno al loro alieno, Victor Wembanyama, che nonostante delle Finals - le prime, tra l'altro - eccellenti si porta sulle spalle un errore madornale in Gara-3. Il tempo, però, è dalla sua e può ancora riuscire nell'impresa di pareggiare la serie, nonostante sia obiettivamente difficile.

I probabili quintetti di San Antonio Spurs-New York Knicks

: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Stephon Castle

New York Knicks: Josh Hart, OG Anunoby, Karl-Antony Towns, Jalen Brunson, Mikal Bridges.

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