La semifinale di Western Conference entra in una fase delicata: San Antonio è sotto 0-1 dopo la sconfitta di Gara 1 per 104-102, mentre Minnesota ha conquistato subito il fattore campo e affronta Gara 2 con un vantaggio psicologico significativo. L’incontro si giocherà al Frost Bank Center, con palla a due prevista nella notte italiana del 7 maggio 2026 alle 03:30.

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Il momento delle due squadre

Gli Spurs si presentano con statistiche solide: 110,7 punti segnati, 100,7 subiti, 24,5 assist, 47,8% al tiro e 44,8 rimbalzi. Minnesota risponde con numeri simili, ma leggermente diversi: 110,9 punti segnati, 106,7 concessi, 25,1 assist, 46,6% dal campo e 47 rimbalzi. I dati mostrano due squadre simili in termini di produzione offensiva, ma con San Antonio più affidabile nella protezione del proprio canestro.

Il punto chiave dal punto di vista tecnico è chiaro: gli Spurs devono sfruttare Victor Wembanyama anche in attacco, oltre che in difesa, mentre i Timberwolves cercheranno di replicare la fisicità di Gara 1, rallentando il ritmo e limitando la qualità dei tiri avversari. Minnesota ha vinto la prima partita 104-102, portandosi sull’1-0 nella serie.

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