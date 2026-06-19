Ventunesima giornata di Premier Division: St.Patrick's ospita lo Sligo Rovers. La situazione di classifica è abbastanza chiara: il St. Patrick’s è in alto, in piena corsa per le prime posizioni, mentre lo Sligo Rovers è nella parte bassa e fatica soprattutto in fase difensiva e nelle gare in trasferta. Il divario si vede anche nei numeri: i padroni di casa sono molto solidi in casa, con pochi gol subiti e buona continuità, mentre lo Sligo fuori casa concede troppo e segna poco. Guarda ora St.Patrick's-Sligo Rovers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

St.Patrick's-Sligo Rovers: dove vedere la Premier Division

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St.Patrick's-Sligo Rovers, probabili formazioni

: Rogers; Brown, Redmond, Hoare, Turner; Lennon, Palmer; Leavy, Keena, Elbouzedi; Edmondson.: Stephen Kenny

Sligo Rovers (3-4-2-1): Sargeant; Blaney, McElroy, McHale; Esua, Patton, McManus, Fitzegerald; Nolan, O’Kane; Kavanagh. Allenatore: John Russell

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