St.Pauli-Bayern Monaco: come vedere gratis il match di Bundesliga

Bayern favorito a St. Pauli: sfida salvezza-titolo e possibili scenari del match

Stefano Sorce 11 aprile - 01:41

Il Millerntor si prepara a una serata complicata con St.Pauli-Bayern Monaco, in programma sabato 11 aprile 2026 alle 17:30, una sfida che mette di fronte due realtà completamente opposte. Da una parte una squadra che lotta per restare in Bundesliga, dall’altra una macchina quasi perfetta che vede il titolo sempre più vicino. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS ST.PAULI-BAYERN MONACO SU BET365.

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Il momento del St. Pauli — Il St. Pauli arriva a questa partita con la pressione addosso. Il 16° posto con 25 punti tiene ancora aperta la porta della salvezza, ma il margine resta sottile e ogni giornata diventa decisiva. Il pareggio contro l’Union Berlino ha dato continuità, ma non basta: servono vittorie, soprattutto in casa. Il limite più evidente è l’attacco. Con soli 25 gol segnati, la squadra fatica a concretizzare e spesso resta legata a partite sporche, dove basta un episodio per perdere punti. Anche quando la fase difensiva regge, manca sempre qualcosa davanti. Detto questo, il Millerntor resta un fattore. Il St. Pauli in casa alza il livello di intensità, gioca con più coraggio e prova a trascinare le partite sul piano fisico. Contro una squadra come il Bayern servirà esattamente questo: aggressività, attenzione e una gara senza errori.

Il momento del Bayern Monaco — Il Bayern Monaco arriva con una sicurezza totale. Il primo posto con 73 punti e i 100 gol segnati raccontano una stagione dominata praticamente dall’inizio alla fine. La vittoria contro il Friburgo ha confermato la superiorità offensiva della squadra, capace di segnare in ogni modo e con tanti interpreti diversi. Anche quando concede qualcosa dietro, il Bayern ha sempre le armi per ribaltare l’inerzia. Il vero tema è la gestione delle energie. Con il ritorno dei quarti di Champions League alle porte dopo il successo al Bernabeu, è probabile vedere qualche rotazione. Questo potrebbe abbassare leggermente il ritmo, ma non cambia la qualità complessiva.

Probabili formazioni di St.Pauli-Bayern Monaco — Il St.Pauli sceglie un sistema prudente, con difesa a tre e due linee molto compatte. L’obiettivo è chiaro: chiudere gli spazi e provare a ripartire. Pereira Lage e Sinani avranno il compito di collegare il gioco, mentre Hountondji sarà spesso isolato davanti e dovrà sfruttare ogni pallone utile.

Il Bayern invece mantiene la sua struttura offensiva, anche con possibili cambi. Musiala sarà il riferimento tecnico tra le linee, con Gnabry e Karl pronti ad attaccare la profondità. Goretzka dà equilibrio, mentre Davies e Laimer spingono costantemente sugli esterni, allargando il campo e creando superiorità.

St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Fujita, Rasmussen, Ritzka; Pereira Lage, Sinani; Hountondji.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Bischof; Karl, Musiala, Gnabry; Jackson.