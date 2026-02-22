St. Pauli-Werder Brema è uno scontro diretto fondamentale per la salvezza in Bundesliga. I padroni di casa cercano punti per uscire dalla zona retrocessione dopo una serie negativa

Stefano Sorce 22 febbraio - 03:18

Il 22 febbraio 2026 alle ore 17:30, il Millerntor-Stadion ospita uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza tra St.Pauli-Brema, valido per la 23ª giornata di Bundesliga. Si affrontano due squadre in piena difficoltà: i padroni di casa sono penultimi con 17 punti, mentre il Werder è appena sopra con 19. La posta in palio è altissima, perché una vittoria può cambiare completamente gli equilibri nella lotta per restare in Bundesliga.

Vuoi vedere St.Pauli-Brema in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Dove vedere St.Pauli-Brema in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento St. Pauli — Il St. Pauli sta vivendo una stagione complicata e arriva da una pesante sconfitta per 4-0 contro il Bayer Leverkusen, che ha interrotto il tentativo di ripresa dopo la vittoria contro lo Stoccarda. La squadra ha perso quattro delle ultime cinque partite e continua ad avere grandi difficoltà difensive, con 39 gol subiti in 22 giornate. In casa, però, resta una squadra combattiva e questo scontro diretto rappresenta un’occasione fondamentale per rilanciarsi nella corsa salvezza. Dal punto di vista offensivo, Sinani è uno dei pochi giocatori ad aver dato segnali positivi nelle ultime settimane.

Momento Werder Brema — Il Werder Brema è in piena crisi di risultati e arriva dalla sconfitta per 3-0 contro il Bayern Monaco, la quarta nelle ultime cinque partite. Il dato più preoccupante è la difficoltà offensiva, con un solo gol segnato nelle ultime cinque gare di campionato. La squadra ha perso fiducia e continuità, scivolando pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Anche il rendimento in trasferta è stato negativo, e servirà una reazione immediata per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica.

Probabili formazioni di St.Pauli-Brema — Il St. Pauli si affida a una difesa a tre con Dźwigala, Andō e Mets a protezione della porta di Vasilj. A centrocampo Irvine guiderà il reparto insieme a Sands, mentre Saliakas e Pyrka avranno il compito di garantire spinta sulle fasce. In attacco, Sinani sarà il riferimento tecnico del tridente, affiancato da Kaars e Fujita, con l’obiettivo di dare più incisività offensiva.

Il Werder Brema risponde con una linea difensiva a quattro guidata dal capitano Friedl insieme a Stark al centro. A centrocampo Stage, Lynen e Puertas cercheranno equilibrio tra copertura e costruzione. In attacco, il tridente composto da Njinmah, Topp e Schmid avrà il compito di riportare pericolosità offensiva a una squadra che ha segnato troppo poco nelle ultime settimane.

St. Pauli (3-4-3): Vasilj; Dźwigala, Andō, Mets; Saliakas, Sands, Irvine, Pyrka; Sinani, Kaars, Fujita.

Werder Brema (4-3-3): Backhaus; Sugawara, Stark, Friedl, Agu; Stage, Lynen, Puertas; Njinmah, Topp, Schmid.

Vuoi vedere St.Pauli-Brema in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui