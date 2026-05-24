Schermo acceso, conto alla rovescia partito e atmosfera da boss fight nordica al Sor Arena. Start e Valerenga si preparano a entrare in campo lunedì 25 maggio alle ore 14:30 in una sfida che sembra uscita direttamente dalla modalità carriera di un videogioco calcistico. Da una parte una squadra intrappolata nell’ultimo livello della classifica, dall’altra un gruppo che continua a oscillare tra vittorie improvvise e blackout inattesi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI START-VALERENGA CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Per lo Start la situazione assomiglia a quelle missioni dove la barra energia lampeggia in rosso da troppo tempo. Ultimo posto, nessuna vittoria e una difesa che continua a subire danni a ogni attacco avversario. Il recente 1-4 contro il Bodo/Glimt ha confermato tutte le difficoltà della squadra, soprattutto nella gestione difensiva e nella capacità di reagire quando la partita prende una direzione negativa. Ogni errore viene punito e il morale sembra sempre più vicino al game over.

Il Valerenga invece vive una stagione più simile a un gameplay instabile: momenti convincenti alternati a improvvisi cali di concentrazione. La vittoria per 3-2 contro il Sarpsborg ha però mostrato una squadra viva offensivamente, capace di creare occasioni e trovare soluzioni anche nelle partite più caotiche. Il problema resta la continuità, perché i blackout difensivi continuano a impedire al club di avvicinarsi davvero alle prime posizioni.

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