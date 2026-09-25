In occasione della 7ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 26 settembre alle ore 14:30 si affrontano Pineto e Grosseto allo stadio Mimmo Pavone-Mariani di Pineto. I padroni di casa arrivano alla sfida con 7 punti in classifica, mentre gli ospiti sono a quota 12 dopo le prime sei giornate. Il Pineto è reduce dal successo per 2-1 sul campo del Campobasso, mentre il Grosseto ha pareggiato 1-1 contro il Perugia nell'ultimo turno.VEDI PINETO-GROSSETO IN DIRETTA STREAMING SU BET365 La formazione di Enrico Barilari ha quindi l'opportunità di avvicinarsi alle zone alte della classifica, mentre il Grosseto di Paolo Indiani vuole mantenere il passo delle squadre che occupano le prime posizioni. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Pineto-Grosseto. Dove vedere Pineto-Grosseto in diretta TV e streaming Pineto-Grosseto sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, con la possibilità di seguire l'incontro in streaming attraverso Sky Go e NOW. La gara rientra infatti nel programma della Serie C 2026/27 trasmesso da Sky, con il servizio NOW che consente di seguire gli incontri della competizione attraverso il Pass Sport. Per seguire Pineto-Grosseto in streaming sarà necessario: scegliere l'operatore disponibile per la diretta; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pineto-Grosseto tra gli incontri in programma sabato 26 settembre; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d'inizio. Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30 di sabato 26 settembre, allo stadio Mimmo Pavone-Mariani. Chi sceglierà di seguire la partita online dovrà quindi verificare in anticipo la disponibilità del servizio e del relativo abbonamento. Pineto-Grosseto: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Pineto-Grosseto

Pineto-Grosseto Competizione: Serie C 2026/27, Girone B

Serie C 2026/27, Girone B Giornata: 7ª giornata

7ª giornata Data: sabato 26 settembre 2026

sabato 26 settembre 2026 Orario: 14:30

14:30 Stadio: Mimmo Pavone-Mariani, Pineto

Mimmo Pavone-Mariani, Pineto Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go e NOW

Sky Go e NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il calendario ufficiale della Serie C colloca Pineto-Grosseto alle 14:30 di sabato 26 settembre, nell'ambito della settima giornata del Girone B. Il momento del Pineto Il Pineto arriva alla sfida con 7 punti in classifica e un rendimento caratterizzato soprattutto dall'equilibrio. La squadra abruzzese aveva iniziato il campionato con due pareggi contro Latina e Livorno, prima della sconfitta per 2-1 sul campo del Perugia. Successivamente è arrivato il successo interno per 2-1 contro la Sambenedettese e l'1-1 con il Forlì, prima della vittoria ottenuta nell'ultimo turno sul campo del Campobasso. Il gruppo guidato da Enrico Barilari ha mostrato finora una particolare attenzione alla fase difensiva, con diverse partite caratterizzate da pochi gol. La squadra ha però trovato maggiore concretezza nelle ultime settimane, soprattutto grazie agli inserimenti dei centrocampisti e alle soluzioni offensive garantite da Gianluca Vigliotti e Riccardo Forte. Vigliotti era già andato a segno nel successo contro la Sambenedettese, mentre Forte aveva aperto le marcature nella trasferta di Perugia. Contro il Grosseto servirà una prestazione particolarmente attenta, perché gli abruzzesi affronteranno una squadra che ha finora concesso pochissimo agli avversari. Il rendimento casalingo e la capacità di mantenere la gara su ritmi controllati saranno quindi elementi importanti per il Pineto. Il momento del Grosseto Il Grosseto arriva a Pineto con 12 punti e una delle partenze più convincenti del Girone B. La formazione di Paolo Indiani aveva già raccolto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque giornate, rimanendo imbattuta, prima di affrontare il Perugia nel posticipo della sesta giornata. Tra i risultati più significativi spicca il 2-0 casalingo contro la Torres, arrivato dopo l'1-1 dell'esordio contro lo Spezia e il successo esterno per 2-1 contro l'Ostiamare. Il Grifone ha costruito il proprio rendimento sulla solidità difensiva e sulla capacità di sfruttare le occasioni create. Contro la Torres, Ampollini e Fabri hanno firmato le due reti che hanno permesso ai toscani di conquistare tre punti al termine di una gara dominata per larghi tratti. La squadra di Indiani ha inoltre mostrato una buona organizzazione collettiva, caratteristica che le ha consentito di rimanere imbattuta nelle prime cinque giornate. La trasferta di Pineto rappresenta dunque un nuovo banco di prova per Fabri, Gori e compagni, chiamati a mantenere la compattezza mostrata nelle prime uscite e a confermare la capacità di ottenere risultati anche lontano dallo Zecchini. Le probabili formazioni di Pineto-Grosseto Il Pineto dovrebbe mantenere una struttura a tre difensori, con Alessandro Tonti tra i pali e una linea composta da Giovanni Alessandretti, Daniele Frare e Tommaso D'Orazio. Sulle corsie esterne possono trovare spazio Scheffer e Simone Ienco, mentre Gianluca Germinario e Lorenzo Lombardi sono candidati nella zona centrale. Davanti, Gianluca Vigliotti e Riccardo Forte rappresentano due delle principali soluzioni offensive a disposizione di Barilari, con Pellegrino pronto ad agire alle loro spalle. Le scelte definitive dipenderanno dalle condizioni dei giocatori dopo il turno infrasettimanale. Il Grosseto dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Alessio Marcu in porta e una difesa composta da Montini, Francesco Ampollini, Daniele Brenna e Mannelli. A centrocampo Fabri, Damiani e Sabbatini possono formare il reparto centrale, mentre Fiorini è candidato a muoversi alle spalle della coppia offensiva composta da Lorenzo Gori e uno tra gli attaccanti a disposizione di Indiani. Il tecnico toscano ha già dimostrato di poter modificare alcune pedine in funzione dell'avversario, mantenendo però una struttura molto compatta. Pineto (3-4-2-1): Alessandro Tonti; Giovanni Alessandretti, Daniele Frare, Tommaso D'Orazio; Scheffer, Lorenzo Lombardi, Gianluca Germinario, Simone Ienco; Gabriele Guadagni, Gianluca Pellegrino; Gianluca Vigliotti. Allenatore: Enrico Barilari. Grosseto (4-3-1-2): Alessio Marcu; Alessandro Montini, Francesco Ampollini, Daniele Brenna, Mannelli; Francesco Fabri, Mattia Damiani, Lorenzo Sabbatini; Pietro Fiorini; Lorenzo Gori, Lorenzo Andreoli. Allenatore: Paolo Indiani.