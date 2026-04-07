Stella Rossa-Paris Streaming e Diretta: dove vedere l’Eurolega in TV

Alla Belgrade Arena si gioca una sfida con implicazioni molto diverse per le due squadre coinvolte nella fase finale di EuroLeague. La Stella Rossa ospita il Paris Basketball in un match che, almeno sulla carta, vede i padroni di casa partire favoriti, ma che nasconde comunque diverse insidie.
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Come accedere allo streaming:—
Qui Stella Rossa—
La Stella Rossa arriva a questo appuntamento con la necessità di difendere la propria posizione in zona play-in, in un finale di stagione dove ogni vittoria pesa doppio. Il rendimento casalingo resta uno dei principali punti di forza dei serbi, capaci di esprimere grande intensità davanti al proprio pubblico. Tuttavia, le recenti sconfitte hanno evidenziato qualche difficoltà nella gestione dei momenti chiave, soprattutto in partite punto a punto, dove è mancata lucidità nei possessi decisivi.
Qui Paris—
Dall’altra parte, il Paris Basketball si presenta senza particolari pressioni di classifica, essendo ormai fuori dalla corsa alle fasi successive. Proprio questa condizione potrebbe rendere la squadra francese più pericolosa del previsto: nelle ultime uscite, infatti, ha mostrato segnali di crescita, ritrovando fiducia offensiva e una buona fluidità di gioco, come dimostrano le vittorie contro avversari di livello.
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