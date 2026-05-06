Partita che profuma di grande calcio tedesco! Stoccarda contro Bayer Leverkusen non è soltanto una sfida di classifica, ma è anche il confronto tra due squadre che hanno scelto di giocare un calcio offensivo, moderno, intenso. E in questo momento della stagione, con l’Europa lì a pochissimi punti di distanza, ogni pallone può diventare decisivo. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 15:30, l’MHPArena ospiterà uno dei match più interessanti della giornata di Bundesliga. Lo Stoccarda, quarto in classifica con 57 punti, riceverà il Bayer Leverkusen, sesto a quota 55, in una sfida che potrebbe modificare gli equilibri della corsa europea. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STOCCARDA-BAYER LEVERKUSEN CLICCA SU BET365.

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La formazione di Sebastian Hoeneß arriva a questo appuntamento dopo settimane caratterizzate da risultati altalenanti. Il recente 3-3 contro l’Hoffenheim ha evidenziato ancora una volta l’enorme potenziale offensivo dello Stoccarda, ma anche alcune difficoltà nella gestione difensiva dei momenti chiave della partita.

Dall’altra parte troviamo un Bayer Leverkusen in crescita costante. La squadra di Kasper Hjulmand arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite di Bundesliga e ha impressionato nell’ultimo turno travolgendo il Lipsia con un netto 4-1.

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