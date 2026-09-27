L'Armenia affronta il Montenegro lunedì 28 settembre alle ore 18:00 al Vazgen Sargsyan Republican Stadium di Erevan, nella seconda giornata della Nations League 2026/27. La squadra di Iegishe Melikian arriva alla sfida dopo il successo per 2-0 sulla Lettonia, mentre il Montenegro di Mirko Vučinić ha superato 2-1 Cipro all'esordio. Entrambe le nazionali hanno quindi iniziato il gruppo C2 con una vittoria e 3 punti in classifica.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

L'Armenia vuole dare continuità al successo ottenuto contro la Lettonia, mentre il Montenegro punta a confermare la vittoria ottenuta contro Cipro. La squadra di Melikian può contare sulla qualità di Eduard Spertsyan e sul contributo offensivo di Shaghoyan e Miranyan. Il Montenegro, invece, riparte da un gruppo guidato da Mirko Vučinić, con elementi come Haksabanovic, Jankovic e Osmajic.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Armenia-Montenegro in TV e streaming

La sfida tra

sarà disponibile in Italia sui canali di

. La partita potrà essere seguita anche in streaming attraverso

e Sky Go. La Nations League 2026/27 è infatti trasmessa in Italia dai partner UEFA Rai Play, Mediaset e Sky Italia, mentre la programmazione specifica di Sky inserisce Armenia-Montenegro alle ore 18:00 di lunedì 28 settembre.

Armenia

L'

ha cominciato il nuovo percorso di Nations League con una vittoria netta per 2-0 sulla Lettonia. La squadra di Iegishe Melikian vuole sfruttare il fattore campo anche contro il Montenegro e mettere subito pressione alla principale concorrente per il primo posto nel gruppo.

Tra i giocatori più importanti c'è Eduard Spertsyan, elemento centrale nella costruzione del gioco e nella fase offensiva. Il commissario tecnico può inoltre contare su Shaghoyan, Miranyan e Grigoryan per dare imprevedibilità al reparto avanzato. La rosa armena presenta alcune assenze già note, tra cui Vahan Bichakhchyan e Grant-Leon Ranos.

Montenegro

Il

ha iniziato il torneo con una vittoria per 2-1 contro Cipro e arriva quindi a Erevan con gli stessi 3 punti dell'Armenia. L'obiettivo della formazione di Mirko Vučinić è mantenere il ritmo nella corsa alla promozione in Lega B.

Il commissario tecnico può contare su giocatori di esperienza come Sead Haksabanovic e Marko Jankovic, oltre alla fisicità di Milutin Osmajic in attacco. Adam Marušić è invece indisponibile per un problema alla coscia e rappresenta un'assenza importante per la squadra montenegrina.

Le chiavi della partita

Il confronto mette di fronte due squadre che hanno iniziato il gruppo C2 con una

, rendendo particolarmente importante il risultato dello scontro diretto. L'Armenia proverà a sfruttare il fattore campo e la qualità di Spertsyan tra le linee, mentre il Montenegro cercherà di utilizzare la maggiore esperienza di alcuni suoi elementi.

Un altro aspetto decisivo sarà la gestione delle fasce. L'assenza di Marušić priva il Montenegro di un elemento duttile e importante anche nella fase di spinta, mentre l'Armenia può cercare di creare superiorità attraverso i suoi esterni e attaccare la difesa ospite con maggiore continuità.

Armenia-Montenegro: data, orario e canali

Partita: Armenia-Montenegro

Competizione: Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo C2

Data: lunedì 28 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Erevan

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming ufficiale: NOW, Sky Go

Telecronaca: Sky Sport

Le probabili formazioni

L'

dovrebbe affidarsi al 3-4-3, con Mishiev tra i pali e una linea difensiva composta da Piloyan, Bueno e Arutiunian. A centrocampo sono candidati Davidyan, Hovhannisyan, Spertsyan e Tiknizyan, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Shaghoyan, Miranyan e Grigoryan.

Il Montenegro dovrebbe rispondere con un 4-4-2, con Dubljanic in porta e Marusic, Milić, Vujačić e Perović davanti al portiere. Haksabanovic e Loncar sono candidati sulle fasce, mentre Jankovic e Bulatovic dovrebbero comporre la coppia centrale. In attacco spazio a Sekulic e Osmajic.

Armenia (3-4-3): Mishiev; Piloyan, Bueno, Arutiunian; Davidyan, Hovhannisyan, Spertsyan, Tiknizyan; Shaghoyan, Miranyan, Grigoryan.

Montenegro (4-4-2): Dubljanic; Marusic, Milić, Vujačić, Perović; Haksabanovic, Jankovic, Bulatovic, Loncar; Sekulic, Osmajic.