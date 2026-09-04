L’Ascoli torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie B. Sabato 5 settembre 2026, alle ore 17:15, la formazione bianconera ospiterà il Benevento allo stadio Cino e Lillo Del Duca, in una sfida tra due squadre che hanno iniziato la stagione con rendimento differente: i padroni di casa sono a 4 punti, mentre gli ospiti sono fermi a quota 1.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Ascoli di Francesco Tomei proverà a sfruttare il fattore campo dopo la vittoria all’esordio contro il Verona e il pareggio ottenuto contro la Carrarese, mentre il Benevento di Antonio Floro Flores arriva dalla prima vittoria stagionale, dopo il pareggio per 1-1 contro il Südtirol. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Ascoli-Benevento in TV e streaming

si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo stadio Cino e Lillo Del Duca, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:15. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su

, con possibilità di seguire l’incontro anche attraverso

e LaB Channel.

L’Ascoli vuole continuare la striscia positiva

L’Ascoli arriva alla terza giornata con

dopo le prime due partite. La squadra di Francesco Tomei ha esordito con una vittoria per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona, prima di pareggiare 1-1 in casa contro la Carrarese: contro i toscani, la rete di Gabriele Gori all’82’ ha permesso ai bianconeri di recuperare lo svantaggio e di arrivare a questo confronto da imbattuti nonostante i pronostici avversi.

Il tecnico Francesco Tomei, confermato dopo la promozione dello scorso anno, ha già ottenuto importanti riconoscimenti per il lavoro svolto nella passata stagione, quando l’Ascoli ha conquistato la promozione in Serie B. Ora l’obiettivo è dare continuità al buon avvio di campionato, sfruttando anche il sostegno del pubblico del Del Duca e confermare la tradizione che vuole le squadre neopromosse fare molto bene anche l'anno successivo nonostante il salto di categoria che dovrebbe rendere tutto più difficile.

Il Benevento cerca il secondo risultato utile

Il Benevento si presenta ad Ascoli con

conquistato nelle prime due giornate. Dopo la sconfitta interna contro il Modena all’esordio, la formazione di Antonio Floro Flores ha pareggiato 1-1 contro il Südtirol, trovando il gol del pari al 92' con un calcio di rigore trasformato da

.

Il punto conquistato in extremis ha permesso alla squadra campana di muovere la classifica e di affrontare con maggiore fiducia la trasferta del Del Duca. Floro Flores potrà inoltre contare su elementi come Salvemini, Mattia Tumminello e Amato Ciciretti, chiamati a dare maggiore incisività alla fase offensiva.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte un Ascoli che può contare sulla

e un Benevento alla ricerca del secondo risultato utile consecutivo. I padroni di casa proveranno a sfruttare il momento positivo, mentre gli ospiti dovranno cercare di limitare la produzione offensiva bianconera e ripartire con maggiore continuità.

Particolare attenzione potrebbe essere rivolta alla capacità dell’Ascoli di gestire il vantaggio e alla reazione del

, che nelle prime due giornate ha raccolto soltanto un punto ma ha mostrato carattere nel finale contro il Südtirol.

Ascoli-Benevento: data, orario e canali