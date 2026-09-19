Auxerre-Brest si gioca domenica 20 settembre alle ore 15:00 allo Stade de l'Abbé-Deschamps, nella sfida valida per la quinta giornata della Ligue 1 2026/27. L'Auxerre arriva all'appuntamento con 3 punti in classifica, mentre il Brest ne ha raccolti 5 nelle prime quattro giornate. I padroni di casa hanno conquistato il primo successo stagionale nell'ultimo turno contro il Nizza, mentre gli ospiti sono reduci dalla sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain.VEDI AUXERRE-BREST IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Auxerre di Will Still ha iniziato il campionato con tre sconfitte consecutive contro Lens, Angers e Lione, prima di reagire con il successo per 1-0 sul Nizza firmato da Cameron Archer. Il Brest, guidato da Julien Lachuer, ha invece pareggiato le prime due partite contro Le Mans e Tolosa, ha battuto il Le Havre in trasferta e ha poi perso 1-0 contro il PSG. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Auxerre-Brest.

Dove vedere Auxerre-Brest in diretta TV e streaming

La

viene trasmessa integralmente in esclusiva da Ligue 1+, mentre in Francia il servizio è disponibile anche attraverso distributori come DAZN. Per Auxerre-Brest il programma ufficiale indica la diretta su Ligue 1+ alle ore 15:00. Per l'Italia non risulta invece indicato un broadcaster ufficiale specifico nelle fonti consultate.

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Auxerre-Brest: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Auxerre-Brest

Competizione: Ligue 1 2026/27, quinta giornata

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxerre

Diretta TV: Ligue 1+ in Francia

Streaming: Ligue 1+ in Francia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell'Auxerre

L'

ha conquistato i primi tre punti della stagione proprio nell'ultima giornata, superando 1-0 il Nizza allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Prima del successo contro gli Aiglons, la squadra di Will Still aveva perso 5-2 contro il Lens, 3-1 contro l'Angers e 3-1 sul campo del Lione.

Il rendimento offensivo resta però da migliorare: nelle prime quattro giornate l'AJA ha segnato 7 gol e ne ha incassati 12, con Cameron Archer autore della rete decisiva contro il Nizza. La vittoria ha inoltre permesso alla formazione borgognona di mantenere la porta inviolata per la prima volta in campionato.

Il momento del Brest

Il

ha raccolto 5 punti nelle prime quattro partite, grazie ai pareggi contro Le Mans e Tolosa e alla vittoria esterna per 2-1 contro il Le Havre. Nell'ultima giornata è arrivata la sconfitta di misura contro il PSG, con la formazione bretone rimasta comunque in partita fino al termine.

La squadra di Julien Lachuer ha segnato 6 gol e ne ha subiti altrettanti nelle prime quattro giornate. Romain Del Castillo e i compagni cercano quindi di tornare a fare punti dopo il ko contro i campioni di Francia, affrontando una squadra che ha appena trovato il primo successo stagionale.

Le probabili formazioni di Auxerre-Brest

L'

dovrebbe riproporre il 3-4-3 utilizzato nella vittoria contro il Nizza, con Mamadou Diop tra i pali e Christ Makosso, Axel Tuanzebe e Clément Akpa davanti al portiere. Lamine Sy e Fredrik Oppegård sono candidati sulle fasce, mentre Kévin Danois e Arthur Piedfort dovrebbero agire in mezzo. In attacco, Will Still dovrebbe affidarsi a Danny Namaso, Cameron Archer e Rémy Labeau-Lascary. Tra gli assenti figurano Bryan Okoh, Marvin Senaya, Assane Dioussé, Sékou Fofana e Telli Siwe.

Il Brest dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Marco Bizot non figura nell'elenco dei convocati disponibile per la gara e il ruolo di portiere dovrebbe quindi essere affidato a Marco Selvik; davanti a lui Julien Lachuer dovrebbe schierare Kenny Lala, Julien Le Guen, Brendan Chardonnet e Bradley Locko, con Hugo Magnetti e Jordan Chotard in mediana. Il trio offensivo dovrebbe comprendere Rémy Del Castillo, Kamory Doumbia e Abdoulaye Mboup alle spalle di Ludovic Ajorque.

AUXERRE (3-4-3): Mamadou Diop; Christ Makosso, Axel Tuanzebe, Clément Akpa; Lamine Sy, Kévin Danois, Arthur Piedfort, Fredrik Oppegård; Danny Namaso, Cameron Archer, Rémy Labeau-Lascary. Allenatore: Will Still.

BREST (4-2-3-1): Marco Selvik; Kenny Lala, Julien Le Guen, Brendan Chardonnet, Bradley Locko; Jordan Chotard, Hugo Magnetti; Rémy Del Castillo, Kamory Doumbia, Abdoulaye Mboup; Ludovic Ajorque. Allenatore: Julien Lachuer.