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La 4ª giornata del campionato di Clausura argentino 2026 propone la sfida tra Banfield-Belgrano, in programma nella notte tra lunedì 10 agosto e martedì 11 agosto alle ore 00:00 italiane. Le due squadre si affrontano in un match importante per il prosieguo del torneo, con l'obiettivo di conquistare punti preziosi e trovare maggiore continuità dopo le prime uscite stagionali.
Il Banfield vuole sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo davanti ai propri tifosi, mentre il Belgrano arriva all'appuntamento con grande entusiasmo dopo una stagione di alto livello e con l'ambizione di confermarsi protagonista nel calcio argentino.
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Il Banfield cerca una vittoria davanti ai propri tifosiIl Banfield affronta questa sfida casalinga con l'obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per migliorare il proprio percorso nel Clausura. La formazione biancoverde proverà a sfruttare il sostegno del pubblico e a mettere in campo una prestazione di carattere contro un avversario molto competitivo.
Servirà una gara attenta sotto il profilo tattico, soprattutto per limitare la qualità offensiva del Belgrano e riuscire a sfruttare al meglio le occasioni create.
Il Belgrano vuole continuare il proprio percorso positivoIl Belgrano arriva alla sfida con grandi motivazioni dopo essersi affermato come una delle squadre più interessanti del calcio argentino. Il club di Córdoba ha conquistato il titolo dell'Apertura 2026 e punta a confermarsi anche nella seconda parte della stagione.
Gli ospiti cercheranno di imporre la propria solidità e portare a casa un risultato positivo anche in trasferta, dimostrando di poter competere ai vertici del campionato.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Banfield e Belgrano mette di fronte due squadre con ambizioni importanti nel Clausura argentino. I padroni di casa vogliono costruire il proprio cammino attraverso risultati positivi, mentre il Belgrano punta a confermare il ruolo da protagonista conquistato negli ultimi mesi.
Il fattore campo può rappresentare un vantaggio per il Banfield, ma il valore e la fiducia del Belgrano rendono la partita aperta a qualsiasi risultato.
Le probabili formazioni di Banfield-BelgranoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa sfida valida per la quarta giornata del campionato di Clausura argentino.
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