Baskonia-Besiktas si gioca venerdì 9 ottobre alle 20:30 alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, nella quarta giornata di Eurolega 2026/27. Il Baskonia arriva alla sfida con un bilancio di 1 vittoria e 2 sconfitte, mentre il Besiktas è sullo stesso record dopo le prime tre giornate. VEDI BASKONIA-BESIKTAS IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Baskonia-Besiktas in diretta TV e streaming

La partita della quarta giornata di Eurolega è in programma venerdì 9 ottobre alle

alla Fernando Buesa Arena. La gara rientra nella programmazione italiana della competizione con

.

Partita: Baskonia-Besiktas

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 4ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 20:30

Palazzetto: Fernando Buesa Arena, Vitoria

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitu

Baskonia-Besiktas: data, orario e informazioni sulla partita

Il

ha iniziato l'Eurolega con due sconfitte consecutive contro Olympiacos e Valencia, prima di ottenere la prima vittoria nel terzo turno contro l'Olimpia Milano. Il successo per 86-76 ha rimesso in carreggiata la squadra di Paolo Galbiati, dopo il pesante 111-88 subito a Valencia.

Il Besiktas ha invece un record identico, ma arriva alla trasferta di Vitoria con una situazione particolare nel reparto lunghi. L'infortunio di Mady Sissoko ha già costretto il club a congelarne il contratto, mentre DaQuan Jeffries ha riportato una frattura alla mano. La società turca ha quindi annunciato la volontà di intervenire sul mercato con nuovi innesti.

Il momento del Baskonia

La squadra di

ha trovato contro Milano una risposta importante dopo un avvio complicato.

è stato uno dei riferimenti più produttivi nelle prime giornate, mentre DJ Stewart e AJ Lawson garantiscono punti sul perimetro.

Il problema principale rimane però il reparto interno. Baskonia dispone di Kenneth Faried come unico centro naturale realmente esperto, mentre Sedekerskis, Rodions Kurucs e Clément Frisch possono essere utilizzati anche da quattro o da falsi lunghi. Il nuovo acquisto Márcio Santos è arrivato a Vitoria, ma non era ancora previsto il suo debutto.

Il momento del Besiktas

Il

ha iniziato la stagione con una rosa costruita per giocare a ritmi elevati e con diverse soluzioni sugli esterni. Jaylen Nowell, Eugene Omoruyi e Anthony Brown hanno già avuto un ruolo importante nella produzione offensiva, mentre l'esperienza di

offre un'altra soluzione per la gestione dei possessi.

L'emergenza riguarda soprattutto il gioco interno. Con Sissoko fuori e Jeffries indisponibile, Ante Žižić, Wenyen Gabriel, Conor Morgan e Omoruyi diventano ancora più importanti nella gestione dei minuti sotto canestro. La società sta cercando due rinforzi proprio per colmare queste lacune.

Le chiavi tattiche di Baskonia-Besiktas

Il primo tema sarà il

. Entrambe le squadre arrivano alla partita con problemi di profondità nel reparto lunghi e questo può trasformare rimbalzi e seconde opportunità in un fattore decisivo.

Baskonia può provare ad attaccare attraverso Sedekerskis e Faried, cercando di sfruttare la maggiore fisicità vicino a canestro. Il Besiktas dovrà invece trovare punti dalle guardie e dagli esterni per non permettere ai padroni di casa di controllare il ritmo attraverso il gioco interno.

Attenzione anche al tiro da tre punti: Baskonia ha mostrato percentuali molto basse nella pesante sconfitta di Valencia, mentre contro Milano ha ritrovato maggiore equilibrio offensivo. Per il Besiktas, la capacità di Wilbekin, Nowell e Brown di creare punti dal perimetro può essere determinante.

I probabili quintetti iniziali di Baskonia-Besiktas

Per il Baskonia il riferimento più concreto è l'ultimo quintetto effettivamente schierato contro l'Olimpia Milano:

. Il cinque è quello riportato nel tabellino della terza giornata, con Faried entrato dalla panchina.

Per il Besiktas, invece, la situazione è meno stabile a causa delle assenze nel reparto lunghi. Il quintetto viene quindi costruito sulla base delle ultime gerarchie e delle disponibilità attuali.

Baskonia: Damion Baugh, Chris Duarte, DJ Stewart, Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs

Besiktas: Devon Dotson, Scottie Wilbekin, Jaylen Nowell, Anthony Brown, Ante Žižić