Streaming Buccaneers-Patriots | Diretta TV, orario, dove guardarla gratis

Redazione Derby Derby Derby 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 19:17)

Fra i match più interessanti della week 10 di NFL c'è senza dubbio Buccaneers-Patriots. La sfida è in programma domenica 9 novembre alle ore 19 al Raymond James Stadium di Tampa e metti di fronte la quarta in NFC e la terza in AFC.

Buccaneers-Patriots sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Buccaneers-Patriots, statistiche pre match — I padroni di casa di Tampa Bay sono primi in NFC south con un record di 6 vittorie e 2 sconfitte. La squadra di coach Bowles nella scorsa settimana ha schiantato i Saints a domicilio 23-3. Anche i Patriots sono in testa alla propria division, la AFC est. New England ha un record di 7-2 e ha infilato 5 W di fila, ultima delle quali nel tiratissimo 24-23 casalingo contro i Falcons. Il team della Florida e quello di Boston non si affrontano da 4 stagioni quando nel 2021 quando, a campi invertiti vinsero i Buccaneers 19-17.

I quarterback titolari di Buccaneers-Patriots — Stagione finora pazzesca per il "brutto anatroccolo" Baker Mayfield che finora ha totalizzato 13 touchdown e 2 intercetti alla guida dell'attacco di Tampa. Per New England invede fiducia a Drake Maye che sta andando anch'egli alla grande con 17 td pass, 2 rushing td e 4 intercetti.

