I preliminari di UEFA Conference League propongono la sfida d’andata tra Dila Gori-Virtus, in programma giovedì 9 luglio alle ore 18:00. La formazione georgiana e il club sammarinese si affrontano nel primo turno di qualificazione della competizione europea con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista della gara di ritorno.

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Il Dila Gori vuole partire forte davanti ai propri tifosi

Il

rappresenta una delle realtà più importanti del calcio georgiano e arriva a questa sfida europea con l’ambizione di superare il primo ostacolo dei preliminari. La squadra potrà contare sul fattore campo allo stadio Tengiz Burjanadze e proverà a indirizzare il doppio confronto già nella gara d’andata.

Il club georgiano ha maturato esperienza nelle competizioni UEFA negli ultimi anni e sa quanto sia importante affrontare con attenzione queste sfide, dove anche un singolo episodio può cambiare il destino della qualificazione.

La Virtus sogna un’altra impresa europea

La

arriva dalla Repubblica di San Marino con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita internazionale. Il club sammarinese ha già dimostrato di poter competere nelle qualificazioni europee e proverà a giocarsi le proprie possibilità contro un avversario sulla carta più esperto.

Per gli ospiti sarà fondamentale disputare una gara ordinata, limitare le occasioni concesse e cercare di arrivare alla sfida di ritorno ancora pienamente in corsa. Un risultato positivo in trasferta rappresenterebbe un passo importante per alimentare il sogno qualificazione.

Il momento delle due squadre

Il

punta a sfruttare il proprio stadio e il sostegno del pubblico per mettere subito pressione alla Virtus. La squadra georgiana cercherà di imporre il ritmo della gara e costruire un vantaggio utile in vista del secondo confronto.

La Virtus invece dovrà interpretare una partita di grande attenzione tattica, cercando di resistere alla spinta degli avversari e sfruttare eventuali spazi in fase offensiva. La gestione dei momenti della gara sarà un aspetto decisivo.

Le probabili formazioni di Dila Gori-Virtus

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Trattandosi della gara d’andata di un preliminare europeo, entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più esperti e ai giocatori maggiormente abituati a gestire la pressione di una sfida internazionale.

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