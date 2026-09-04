Il Chobani Stadyumu di Istanbul ospita uno dei derby più attesi del quarto turno della Super Lig turca tra Fenerbahçe e Beşiktaş. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 19:00: entrambe le squadre hanno raccolto 6 punti nelle prime tre giornate e arrivano alla sfida con l'obiettivo di avvicinarsi alle zone alte della classifica. Fenerbahçe-Beşiktaş è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI FENERBAHCE-BESIKTAS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Fenerbahçe-Beşiktaş. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Fenerbahçe-Beşiktaş in diretta TV e streaming

non risulta al momento trasmessa da una piattaforma televisiva ufficiale in Italia. La partita inizierà sabato

e sarà invece trasmessa in Turchia attraverso i canali che detengono i diritti della Super Lig. Le principali guide televisive consultate non indicano infatti una piattaforma italiana per la sfida.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Super Lig turca e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Fenerbahçe-Beşiktaş

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Super Lig turca; cercare Fenerbahçe-Beşiktaş tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Fenerbahçe-Beşiktaş: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 al

di Istanbul. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. In Italia la partita

.

Partita: Fenerbahçe-Beşiktaş

Competizione: Super Lig

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 19:00

Stadio: Chobani Stadyumu

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo tre giornate, Fenerbahçe e Beşiktaş sono entrambe a quota 6 punti. Il Fenerbahçe arriva alla sfida dopo il successo per 2-0 sul campo del Samsunspor, mentre il Beşiktaş ha risposto alla sconfitta contro l'Alanyaspor con un netto 6-2 sul Çorum FK. Il derby rappresenta quindi un primo importante confronto diretto tra due squadre che hanno iniziato il campionato con lo stesso bottino.

Il momento del Fenerbahçe

Il

ha raccolto 6 punti nelle prime tre giornate, iniziando il campionato con la sconfitta per 2-1 contro il Gençlerbirliği prima di reagire con due vittorie consecutive contro Konyaspor e Samsunspor. La squadra allenata da

ha trovato progressivamente maggiore solidità, chiudendo l'ultima partita con un successo per 2-0 e senza subire reti.

Tra gli uomini più importanti della rosa spiccano Vedat Muriqi, autore del gol che ha sbloccato la sfida contro il Samsunspor, e Oğuz Aydın, che ha firmato il raddoppio. Il Fenerbahçe può inoltre contare sull'esperienza di N'Golo Kanté, sulla qualità di Talisca e sulle soluzioni offensive offerte da Mason Greenwood e Romelu Lukaku. La sfida contro il Beşiktaş sarà un banco di prova significativo per capire le reali ambizioni della squadra.

Il fattore campo può rappresentare un'arma importante per il Fenerbahçe, che vuole sfruttare il proprio stadio per conquistare tre punti pesanti in uno dei derby più sentiti del calcio turco.

Il momento del Beşiktaş

Il

ha iniziato la Super Lig con 6 punti, frutto delle vittorie contro Eyüpspor e Çorum FK e della sconfitta per 1-0 contro l'Alanyaspor. L'ultimo turno ha però restituito grande fiducia alla formazione allenata da

, che ha travolto il Çorum FK con un largo 6-2.

Il centrocampista Orkun Kökçü rappresenta uno dei principali riferimenti della squadra, mentre il reparto offensivo può contare su elementi come Milot Rashica e Václav Černý. L'arrivo di Dušan Vlahović aggiunge inoltre un'importante alternativa al centro dell'attacco, aumentando le possibilità offensive a disposizione di Italiano.

Il derby contro il Fenerbahçe arriva dunque in un momento nel quale il Beşiktaş vuole dare continuità alla larga vittoria dell'ultima giornata e dimostrare di poter competere immediatamente per le posizioni di vertice.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Beşiktaş

Il Fenerbahçe

. Tra i pali dovrebbe esserci Livaković, con Mert Müldür, Milan Škriniar, Çağlar Söyüncü e Archie Brown nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Matteo Guendouzi e N'Golo Kanté, mentre Oğuz Aydın, Talisca e Mason Greenwood dovrebbero agire alle spalle di

. Le indicazioni sono basate sulla formazione più recente disponibile, considerando il successo contro il Samsunspor.

Il Beşiktaş dovrebbe rispondere con il 4-1-4-1. Alexander Nübel dovrebbe essere confermato in porta, con Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djaló e Rıdvan Yılmaz davanti a lui. Ndidi potrebbe agire davanti alla difesa, mentre Rashica, Orkun Kökçü, Salih Özcan e Černý sono candidati a completare la linea di centrocampo. Davanti, Vlahović dovrebbe essere il riferimento offensivo. Il sistema prende come riferimento l'impostazione più recente della squadra di Italiano.

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Livaković; Mert Müldür, Škriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown; Guendouzi, Kanté; Oğuz Aydın, Talisca, Greenwood; Muriqi. Allenatore: Kartal.

BEŞİKTAŞ (4-1-4-1): Nübel; Taylan Bulut, Agbadou, Tiago Djaló, Rıdvan Yılmaz; Ndidi; Rashica, Kökçü, Salih Özcan, Černý; Vlahović. Allenatore: Italiano.