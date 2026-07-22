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La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra GAIS-Nordsjælland, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione svedese ospita il club danese al Gamla Ullevi di Göteborg nel primo atto di un doppio confronto che mette in palio l'accesso al terzo turno preliminare della competizione.
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Il GAIS vuole sfruttare il fattore campoIl GAIS torna protagonista nelle competizioni europee con l'obiettivo di iniziare nel migliore dei modi il doppio confronto. La formazione svedese proverà a sfruttare il sostegno del pubblico del Gamla Ullevi per costruire un risultato positivo prima della trasferta in Danimarca.
La squadra di Göteborg punterà su intensità, organizzazione e ritmo elevato per mettere in difficoltà un avversario di grande qualità e mantenere vive le proprie possibilità di qualificazione.
Il Nordsjælland punta a un risultato positivo in trasfertaIl Nordsjælland arriva in Svezia con l'obiettivo di confermare il proprio valore internazionale. Il club danese è noto per il calcio offensivo e per la capacità di valorizzare giovani talenti, caratteristiche che proverà a mettere in mostra anche in questa sfida europea.
Gli ospiti cercheranno di gestire il possesso del pallone e di ottenere un risultato favorevole già nella gara d'andata, così da affrontare il ritorno davanti ai propri tifosi con un vantaggio.
Il momento delle due squadreIl GAIS affronta una delle partite più importanti della propria stagione e vuole sfruttare il fattore campo per partire con il piede giusto. Una vittoria nella gara d'andata rappresenterebbe un passo importante verso la qualificazione.
Il Nordsjælland, invece, parte con ambizioni elevate e punta a far valere la propria esperienza nelle competizioni europee. La formazione danese cercherà di evitare passi falsi per presentarsi al ritorno con il favore del pronostico.
Le probabili formazioni di GAIS-NordsjællandLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che promette intensità e spettacolo.
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