In occasione dell’8ª giornata del Girone C di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 17:30 si affrontano Giugliano e Barletta allo stadio Comunale Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania. I padroni di casa sono attualmente a 4 punti, mentre il Barletta ha raccolto 7 punti nelle prime sei gare disputate. Il Giugliano non è sceso in campo nell’ultimo turno, visto il rinvio della sfida con l’Inter U23, mentre i pugliesi sono reduci dalla sconfitta per 4-1 contro il Potenza.VEDI GIUGLIANO-BARLETTA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Giugliano cerca quindi di ripartire dopo il successo per 5-2 ottenuto contro il Cosenza, seguito dal ko per 1-0 sul campo della Salernitana e dal rinvio della gara successiva. Il Barletta, invece, ha interrotto una striscia di cinque partite senza vittorie con il pesante 1-4 interno contro il Potenza, dopo aver pareggiato 0-0 a Catania. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Giugliano-Barletta.

Dove vedere Giugliano-Barletta in diretta TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW. Il calcio d’inizio è fissato per le 17:30 di sabato 3 ottobre allo stadio Comunale Alberto De Cristofaro.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Giugliano-Barletta tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento, così da poter seguire regolarmente la diretta al momento del fischio d’inizio.

Giugliano-Barletta: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Giugliano-Barletta

Competizione: Serie C 2026/27

Girone: C

Giornata: 8ª giornata

Data: sabato 3 ottobre 2026

Orario: 17:30

Stadio: Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go, NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Giugliano

Il

arriva alla sfida con quattro punti e una gara in meno rispetto alla maggior parte delle avversarie. La formazione di

ha ottenuto una sola vittoria nelle prime sei partite, proprio il netto 5-2 contro il Cosenza, mentre le altre quattro gare si sono concluse con altrettante sconfitte.

La vittoria contro il Cosenza aveva mostrato tutto il potenziale offensivo dei campani, capaci di segnare cinque reti con una prestazione molto convincente. Il successivo ko di misura contro la Salernitana ha però riportato la squadra con i piedi per terra. Il rinvio della gara con l’Inter U23 ha quindi permesso al Giugliano di arrivare alla sfida con il Barletta dopo una settimana senza impegni ufficiali.

A livello tattico, Di Napoli dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, modulo utilizzato anche contro la Salernitana, con Esposito, Galletta e Baldé alle spalle di De Rosa. Proprio Roberto De Rosa, autore di tre gol in campionato, rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

Il momento del Barletta

Il

si presenta a Giugliano con sette punti e con l’obiettivo di reagire immediatamente dopo la pesante sconfitta subita contro il Potenza. Al Puttilli la formazione di

era passata in vantaggio con Partipilo al 19’, ma nella ripresa il Potenza ha ribaltato completamente il risultato, imponendosi 4-1 grazie anche alla doppietta di Ghisolfi.

Il ko ha interrotto una serie di cinque partite senza vittorie, nella quale il Barletta aveva raccolto quattro pareggi e una sconfitta. I pugliesi avevano pareggiato 0-0 sul campo del Catania nell’ultima trasferta prima del match con il Potenza e avevano precedentemente fermato sull’1-1 anche la Salernitana.

Paci dovrebbe confermare il 3-5-2, sistema utilizzato anche contro il Potenza. Il reparto offensivo può contare sull’esperienza di Anthony Partipilo, mentre Alexis Ferrante resta un riferimento importante per l’attacco.

Le probabili formazioni di Giugliano-Barletta

Il

dovrebbe ripartire dalla formazione utilizzata nell’ultima gara disputata, quella persa 1-0 sul campo della Salernitana. Bolletta dovrebbe essere confermato in porta, con Improta, Justiniano, Caldore e La Vardera davanti a lui. Forciniti e Varone comporranno la coppia centrale, mentre Esposito, Galletta e Baldé agiranno alle spalle di De Rosa. Le scelte potranno comunque cambiare dopo la settimana di lavoro successiva al rinvio con l’Inter U23.

Il Barletta dovrebbe invece affidarsi al 3-5-2 visto nell’ultima giornata. Matosevic sarà il portiere, con Manetta, Bizzotto e Vona nella linea difensiva. Coccia e Laringe sono candidati sulle corsie, mentre Voca, Franco e Piarulli completeranno il centrocampo. Partipilo e Ferrante dovrebbero comporre il tandem offensivo, ma Paci potrebbe modificare qualche interprete.

Giugliano (4-2-3-1): Bolletta; Improta, Justiniano, Caldore, La Vardera; Forciniti, Varone; Esposito, Galletta, Baldé; De Rosa. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Barletta (3-5-2): Matosevic; Manetta, Bizzotto, Vona; Coccia, Voca, Franco, Piarulli, Laringe; Partipilo, Ferrante. Allenatore: Massimo Paci.