I preliminari di UEFA Conference League propongono la sfida d’andata tra Alashkert-Yelimay, in programma giovedì 9 luglio alle ore 18:00. Un confronto tra due squadre provenienti da campionati diversi che si affrontano nel primo round della competizione europea con l’obiettivo di conquistare un vantaggio importante in vista del ritorno.

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L'Alashkert vuole sfruttare l'esperienza europea

L'

rappresenta una delle realtà più conosciute del calcio armeno e arriva all'appuntamento europeo con l'obiettivo di tornare protagonista sulla scena internazionale. Il club ha già maturato diverse esperienze nelle competizioni UEFA e sa quanto sia importante affrontare con attenzione le gare dei preliminari.

Davanti al proprio pubblico la formazione armena proverà a costruire un risultato positivo, puntando sull'organizzazione e sulla capacità di gestire i momenti chiave della partita per arrivare al ritorno con maggiori possibilità di qualificazione.

Lo Yelimay cerca il colpo in trasferta

Lo

affronta questa sfida con l'ambizione di vivere una nuova esperienza europea e provare a sorprendere gli avversari. La squadra kazaka vuole dimostrare di poter competere anche fuori dai confini nazionali, affidandosi a compattezza e intensità.

Per gli ospiti sarà fondamentale disputare una gara equilibrata, limitando i rischi e cercando di sfruttare eventuali spazi concessi dall'Alashkert. Un risultato positivo in trasferta potrebbe rappresentare un vantaggio significativo in vista della gara di ritorno.

Il momento delle due squadre

L'

punta sul fattore campo per partire con il piede giusto nel percorso europeo. La squadra armena sa che una buona prestazione nella gara d'andata può indirizzare il doppio confronto e vuole evitare di lasciare agli avversari occasioni per prendere fiducia.

Lo Yelimay arriva invece con l'obiettivo di mantenere aperta la qualificazione e giocarsi tutto nel secondo incontro. Gli ospiti dovranno essere attenti nella fase difensiva, ma anche coraggiosi nel provare a creare pericoli alla porta avversaria.

Le probabili formazioni di Alashkert-Yelimay

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. In una gara d'andata di un preliminare europeo è probabile che entrambe le squadre scelgano un atteggiamento prudente, cercando prima di tutto di non compromettere il discorso qualificazione.

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