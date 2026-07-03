La sfida di tennis tra Zizou Bergs e Arthur Fery è valida per i sedicesimi di finale di Wimbledon e si gioca sabato 4 luglio alle ore 12:00. Un confronto interessante tra due giocatori emergenti, entrambi alla ricerca di una grande affermazione in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.

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La Bergs parte con i favori del pronostico grazie alla maggiore esperienza nel circuito ATP, mentre la Fery proverà a sfruttare il fattore sorpresa e il suo tennis in crescita per provare a ribaltare i pronostici.

Zizou Bergs: caratteristiche e carriera

Zizou Bergs, nato nel 1999 in Belgio, è un giocatore in costante crescita nel circuito ATP. Negli ultimi anni ha ottenuto risultati importanti nei tornei di categoria ATP e Challenger, dimostrando di poter competere stabilmente ad alti livelli.

Dal punto di vista tecnico è un tennista aggressivo, dotato di un buon servizio e di colpi da fondo campo molto incisivi. La sua capacità di prendere l’iniziativa negli scambi lo rende particolarmente pericoloso sulle superfici rapide come l’erba di Wimbledon.

Arthur Fery: caratteristiche e carriera

Arthur Fery è un giovane tennista britannico considerato tra i prospetti più interessanti del tennis inglese. Dopo aver ottenuto buoni risultati a livello junior, sta iniziando a muovere i primi passi nel circuito maggiore.

Il suo tennis è moderno e piuttosto completo, con buona mobilità e una discreta varietà di soluzioni da fondo campo. L’esperienza nei tornei dello Slam è ancora limitata, ma la crescita è costante.

Dove vedere Bergs-Fery in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Bergs-Fery, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Bergs proverà a imporre il proprio ritmo con aggressività e solidità al servizio.

Fery cercherà invece di sfruttare l’entusiasmo e il sostegno del pubblico di casa per restare in partita il più possibile.

Pronostico

Wimbledon tende a premiare i giocatori più solidi e con maggiore esperienza nei momenti chiave, soprattutto nei turni avanzati dove la pressione aumenta. In questo contesto Zizou Bergs parte con un vantaggio importante grazie alla sua maggiore abitudine a confrontarsi con il circuito ATP e alla capacità di gestire meglio i passaggi decisivi del match. Fery ha sicuramente le qualità per rendere la partita più equilibrata, soprattutto con il supporto del pubblico e con la freschezza tipica dei giovani talenti, ma dovrà alzare molto il livello per tutta la durata dell’incontro.

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