La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Bohemians-Ballkani, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19:00. La formazione irlandese affronta il club kosovaro in un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione europea. Il primo atto si giocherà al Dalymount Park di Dublino, con entrambe le squadre alla ricerca di un risultato positivo in vista della gara di ritorno.

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Il Bohemians vuole sfruttare il fattore campo

Il

arriva alla sfida dopo aver superato il primo turno preliminare di Conference League, eliminando il St. Joseph's grazie a una doppia vittoria nel confronto complessivo. La formazione irlandese punta ora a sfruttare il sostegno del pubblico per iniziare nel migliore dei modi un nuovo doppio confronto europeo.

La squadra di Dublino proverà a imporre intensità e ritmo, cercando di ottenere un vantaggio nella gara casalinga per affrontare con maggiore serenità il ritorno in Kosovo.

Il Ballkani cerca un risultato positivo in trasferta

Il

rappresenta un avversario di grande interesse nel panorama europeo emergente. La formazione kosovara ha superato il primo turno eliminando i gallesi del Connah's Quay e arriva alla sfida con l'obiettivo di continuare il proprio percorso internazionale.

Gli ospiti proveranno a disputare una gara intelligente, puntando sulla solidità e sulla capacità di sfruttare gli spazi concessi dal Bohemians. Un risultato positivo in Irlanda permetterebbe al Ballkani di giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi.

Il momento delle due squadre

Il

vuole confermare il buon momento europeo e sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari. La squadra irlandese sa che nei preliminari ogni dettaglio può essere decisivo e una vittoria nella gara d'andata rappresenterebbe un passo importante.

Il Ballkani invece arriva con grande fiducia dopo il passaggio del turno precedente e punta a mantenere aperto il confronto fino alla gara di ritorno. La squadra kosovara ha già dimostrato di poter competere in Europa e proverà a sorprendere anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Bohemians-Ballkani

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida fondamentale nella corsa verso il turno successivo della UEFA Conference League.

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