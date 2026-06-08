La sfida di tennis tra Marie Bouzkova e Veronika Kudermetova è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Londra e si gioca martedì 9 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra due giocatrici esperte del circuito, pronte a contendersi un posto negli ottavi di finale su una superficie che può esaltare le loro caratteristiche tecniche. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Bouzkova arriva a questo appuntamento con il suo tennis ordinato e molto solido da fondo campo. La ceca proverà a sfruttare continuità e precisione per controllare il ritmo della partita.

La Kudermetova, invece, è una giocatrice aggressiva e dotata di colpi molto pesanti, capace di prendere rapidamente il comando degli scambi. La russa cercherà di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute.

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Il momento delle due tenniste

Bouzkova cercherà di imporre ordine e continuità negli scambi, cercando di limitare le accelerazioni dell’avversaria.

Kudermetova proverà invece a sfruttare potenza e aggressività per prendere il controllo della partita e indirizzarla rapidamente dalla propria parte.

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