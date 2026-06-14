La sfida di tennis tra Juan Pablo Buse e Alvaro Jodar è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 di Londra e si gioca domenica 14 giugno alle ore 13:00. Un match decisivo che vale l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatori pronti a giocarsi tutto in una partita ad altissima tensione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Buse arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare la propria solidità e continuità da fondo campo. Il giocatore cercherà di mantenere alto il livello degli scambi e di ridurre al minimo gli errori nei momenti chiave.

Il Jodar, invece, proverà a fare la differenza con aggressività e coraggio, cercando di prendere l’iniziativa soprattutto nei primi colpi del punto. La sua capacità di variare ritmo potrebbe risultare decisiva.

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Il momento dei due tennisti

Buse cercherà di impostare la partita sulla regolarità e sulla gestione degli scambi prolungati.

Jodar proverà invece a sfruttare la propria intraprendenza per accelerare i punti e mettere pressione all’avversario.

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