Mondiale, Ibrahimovic e Henry incantano con una sfida di palleggi

La sfida di tennis tra Raphaël Collignon e Roberto Bautista Agut è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 in Germania e si gioca domenica 14 giugno alle ore 11:00. Un match decisivo che vale l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giocatori pronti a giocarsi tutto in una partita ad alta tensione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Collignon arriva a questo appuntamento con entusiasmo e grande voglia di continuare il proprio percorso di crescita nel circuito ATP. Il giovane belga sta cercando continuità nei tornei importanti e vede in questa sfida un’occasione preziosa per mettersi in mostra.

Il Bautista Agut, invece, è un giocatore di enorme esperienza, abituato a questo tipo di partite e a gestire la pressione nei momenti chiave. Lo spagnolo cercherà di imporre ordine, solidità e ritmo costante, provando a far valere la propria maggiore abitudine ai grandi palcoscenici.

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Il momento dei due tennisti

Collignon cercherà di giocare con aggressività e ritmo per provare a sorprendere l’avversario e strappare il pass per il main draw.

Bautista Agut proverà invece a sfruttare la propria esperienza e solidità da fondo campo per controllare lo scambio e portare a casa una vittoria fondamentale.

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