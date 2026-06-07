La sfida di tennis tra Dedura-Palomero e James Duckworth è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra un giovane in crescita e un giocatore di esperienza nel circuito ATP, con in palio l’accesso agli ottavi di finale in un torneo sempre molto equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Dedura-Palomero arriva a questo appuntamento con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra a questi livelli. Il suo tennis è basato su intensità e aggressività, con l’obiettivo di prendere in mano lo scambio.

Il Duckworth, invece, è un giocatore solido e abituato al circuito maggiore. L’australiano proverà a sfruttare la sua esperienza per gestire i momenti chiave e indirizzare la partita dalla sua parte.

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Il momento dei due tennisti

Dedura-Palomero cercherà di imporre ritmo e aggressività per sorprendere l’avversario.

Duckworth proverà invece a rispondere con solidità ed esperienza, cercando di controllare gli scambi.

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