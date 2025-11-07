Lo streaming gratis della gara di campionato Dolomiti-Cittadella: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:12)

Il girone A di Serie C propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi. Dolomiti e Cittadella si affrontano sabato 8 novembre alle ore 14:30 in una gara che promette equilibrio e intensità. Vuoi assistere alla partita? Puoi guardare gratuitamente Dolomiti-Cittadella in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Dolomiti-Cittadella in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Dolomiti-Cittadella” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Dolomiti si presenta all’appuntamento desideroso di dare continuità ai risultati e allontanarsi dalle zone basse della classifica. La squadra di Bonatti è dodicesima con 13 punti e punta a sfruttare il fattore campo per conquistare un successo prezioso.

Il Cittadella, invece, sta disputando un campionato positivo e punta a consolidare la propria presenza nelle zone alte. La formazione di Iori è sesta con 18 punti e arriva alla gara con fiducia e la voglia di centrare un altro risultato utile per restare in scia al gruppo di vertice.

Le probabili formazioni di Dolomiti-Cittadella — Entrambe le squadre si affidano ai rispettivi moduli di riferimento, con il Dolomiti che punta sul 3-5-2 per garantire equilibrio tra difesa e spinta sugli esterni, mentre il Cittadella sceglie un 5-4-1 compatto, pronto a colpire in ripartenza.

Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

Non perdere l’occasione di seguire Dolomiti-Cittadella in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C, non perderti nemmeno un minuto di Dolomiti-Cittadella in streaming live gratis su Bet365.