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La UEFA Europa League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Hammarby-Anderlecht, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione svedese ospita uno dei club più prestigiosi del calcio belga in una delle sfide più interessanti di questo turno preliminare. Il primo atto del doppio confronto si giocherà a Stoccolma, con in palio un posto nel turno successivo.
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L'Hammarby vuole sfruttare il fattore campoL'Hammarby si presenta a questa sfida dopo aver conquistato l'accesso ai preliminari di Europa League grazie all'ottimo campionato disputato nella scorsa stagione. La formazione svedese punta a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per costruire un risultato positivo in vista della difficile trasferta in Belgio.
La squadra di casa proverà a imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti, cercando di mettere in difficoltà un avversario di grande esperienza internazionale e mantenere aperto il discorso qualificazione.
L'Anderlecht punta a confermare il proprio valore europeoL'Anderlecht arriva in Svezia con l'obiettivo di indirizzare subito il doppio confronto. Il club belga vanta una lunga tradizione nelle competizioni UEFA e dispone di una rosa di alto livello, elementi che lo rendono una delle favorite per il passaggio del turno.
Gli ospiti cercheranno di sfruttare la propria qualità tecnica e l'esperienza maturata nelle competizioni continentali per ottenere un risultato favorevole già nella gara d'andata.
Il momento delle due squadreL'Hammarby affronta una delle partite più importanti della propria stagione e vuole sfruttare il fattore campo per sorprendere una delle squadre più blasonate del calcio europeo. Una prestazione convincente permetterebbe agli svedesi di affrontare il ritorno con maggiore fiducia.
L'Anderlecht, invece, parte con i favori del pronostico ma sa che la trasferta di Stoccolma nasconde diverse insidie. Un risultato positivo consentirebbe ai belgi di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione.
Le probabili formazioni di Hammarby-AnderlechtLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che promette spettacolo e grande equilibrio.
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