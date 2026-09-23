La Eurolega 2026/27 apre la nuova stagione con una sfida particolarmente interessante per la prima giornata: giovedì 24 settembre alle ore 18:00, l’Hapoel IBI Tel Aviv affronta il Bayern Monaco alla Arena 8888 di Sofia, in Bulgaria. La formazione israeliana, costruita con ambizioni importanti e guidata da Dimitris Itoudis, si presenta al debutto europeo contro il nuovo Bayern di Anton Gavel, in una gara che mette subito in palio i primi punti della regular season.VEDI HAPOEL TEL AVIV-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco in diretta TV e streaming

La prima giornata di

sarà trasmessa in Italia sui canali

e sarà disponibile in streaming su

. Sky ha confermato la copertura della nuova stagione europea a partire da giovedì 24 settembre, con le gare di Eurolega inserite nella programmazione dei propri canali dedicati al basket.

Per seguire la partita attraverso la piattaforma internazionale della competizione è inoltre disponibile EuroLeague TV, che inserisce Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco nel proprio programma di giovedì 24 settembre.

Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Hapoel IBI Tel Aviv-Bayern Monaco

Competizione: Eurolega 2026/27, 1ª giornata

Data: giovedì 24 settembre 2026

Orario: 18:00

Palazzetto: Arena 8888, Sofia

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW, EuroLeague TV

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

L’esordio europeo arriva in campo neutro per l’Hapoel Tel Aviv, che a causa della situazione logistica disputa questa partita alla Arena 8888 di Sofia. Il calendario ufficiale del Bayern conferma il debutto contro Hapoel nella prima giornata del 24 settembre, prima della trasferta contro il Fenerbahce prevista per il 29 settembre.

Il momento di Hapoel Tel Aviv

L’

si presenta alla nuova stagione con un roster costruito per competere ai massimi livelli. La squadra israeliana ha affidato la panchina a

e può contare su una cabina di regia di enorme esperienza, nella quale spiccano

. A questi si aggiungono giocatori di grande qualità come

.

La profondità del roster permette a Itoudis di alternare diverse soluzioni, con Micic destinato a rappresentare uno dei principali riferimenti nella gestione dei possessi e Bryant particolarmente importante nella produzione offensiva. Nel reparto lunghi, Zach LeDay, Bruno Caboclo e Dan Oturu offrono caratteristiche differenti tra fisicità, mobilità e capacità di attaccare il canestro.

Il fattore campo sarà particolare, perché l’Hapoel non giocherà alla propria arena di Tel Aviv ma alla Arena 8888 di Sofia. L’obiettivo sarà comunque partire con una vittoria per dare immediatamente un segnale nella nuova Eurolega e sfruttare la qualità di un gruppo che presenta numerosi giocatori abituati alle grandi competizioni europee.

Il momento di Bayern Monaco

Il

inaugura il nuovo corso con

in panchina e con un roster profondamente rinnovato. Il club tedesco ha costruito una squadra composta da 15 giocatori, affiancati da cinque giovani del proprio settore sviluppo. Tra i nuovi elementi spiccano

, mentre sono rimasti riferimenti importanti come

.

Proprio Austin Wiley rappresenta una delle principali novità nel reparto lunghi: il centro statunitense arriva dopo due stagioni con Hapoel Jerusalem e ha costruito la propria reputazione soprattutto attraverso rimbalzi e protezione del ferro. Il Bayern lo ha scelto anche per aumentare la solidità difensiva e la presenza fisica vicino a canestro.

La preseason ha fornito indicazioni interessanti. A Cagliari il Bayern ha affrontato proprio l’Hapoel Tel Aviv nella finale del torneo, perdendo 85-77 dopo una gara combattuta: MarJon Beauchamp ha realizzato 23 punti e Johannes Thiemann ne ha aggiunti 15. Pochi giorni dopo, la squadra di Gavel ha iniziato ufficialmente la stagione tedesca, arrivando così all’esordio europeo con già alcuni minuti importanti nelle gambe.

Le chiavi tattiche di Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco

La sfida mette di fronte due squadre che possono contare su una notevole profondità e su diversi giocatori capaci di creare vantaggi dal palleggio. L’

può puntare sull’esperienza di Micic e Satoransky e sulla capacità di Bryant e degli altri esterni di attaccare gli spazi, mentre il Bayern dovrà cercare di aumentare la pressione difensiva e sfruttare la propria fisicità.

Il duello sotto canestro sarà altrettanto importante. Bruno Caboclo e Zach LeDay dovranno confrontarsi con Austin Wiley, Johannes Thiemann e Johannes Voigtmann, in una sfida nella quale rimbalzi e protezione del ferro possono condizionare il ritmo della partita.

Un elemento interessante è rappresentato anche dal precedente di Cagliari: Hapoel e Bayern si sono già affrontate nella finale del torneo prestagionale, con la formazione israeliana vittoriosa per 85-77. Ora però il contesto cambia completamente: ci sono in palio i primi punti della regular season e la gara arriva in un ambiente europeo molto più competitivo.

I probabili quintetti iniziali di Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco

Le due squadre hanno roster profondamente rinnovati e diverse soluzioni a disposizione degli allenatori. Le probabili scelte iniziali possono quindi cambiare fino alla palla a due, soprattutto in una gara che arriva alla prima giornata ufficiale di Eurolega.

Hapoel Tel Aviv: Vasilije Micic – Elijah Bryant – Amir Coffey – Zach LeDay – Bruno Caboclo

Bayern Monaco: Duane Washington Jr. – Justinian Jessup – MarJon Beauchamp – Johannes Thiemann – Austin Wiley