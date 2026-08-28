Il Mainz è pronto a inaugurare la nuova stagione di Bundesliga davanti al proprio pubblico. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 15:30 , la formazione di casa ospiterà il Paderborn alla MEWA Arena per la prima giornata di campionato. La sfida mette di fronte il Mainz, reduce dal nono posto della scorsa stagione, e il Paderborn, neopromosso dopo aver conquistato il salto in Bundesliga attraverso i play-off.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Mainz proverà a sfruttare il fattore campo e arriva all'esordio dopo aver superato con un netto 9-0 il VfB Krieschow in DFB-Pokal. Il Paderborn, allenato da Ralf Kettemann, ha invece iniziato la stagione ufficiale con il successo per 4-2 sul campo del Phönix Lübeck, ottenendo così la qualificazione al secondo turno della coppa nazionale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Mainz-Paderborn in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 alla MEWA Arena, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30. La partita rientra nella programmazione della Bundesliga 2026/27 e sarà trasmessa in Italia su

, con la diretta streaming ufficiale disponibile su

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Il Mainz vuole partire con il piede giusto

Il Mainz riparte da un

conquistato nella Bundesliga 2025/26 e da un'annata nella quale Nadiem Amiri si è confermato il principale riferimento offensivo, chiudendo il campionato con 10 reti. In panchina c'è Urs Fischer, che ha assunto la guida della squadra nel dicembre 2025 e affronta ora la sua prima stagione completa alla guida dei 05ers.

La squadra di Fischer ha inoltre mostrato un buon momento nelle ultime uscite di preparazione e coppa: dopo il 2-1 al Bournemouth nell'ultima amichevole estiva, il Mainz ha travolto 9-0 il Krieschow nel primo turno della DFB-Pokal. Da segnalare anche l'assenza di Paul Nebel, fermato da un problema agli adduttori, mentre Eric Martel è alle prese con un infortunio al ginocchio.

Il Paderborn vuole iniziare bene dopo la promozione

Il Paderborn si presenta al debutto con l'entusiasmo di una

, dopo aver conquistato il ritorno in Bundesliga attraverso i play-off di Zweite Bundesliga. Il tecnico Ralf Kettemann è stato uno dei protagonisti della promozione: arrivato alla guida della prima squadra nel 2025, ha condotto il club fino al successo nello spareggio che ha completato il salto di categoria.

Tra i giocatori da seguire c'è Santiago Castaneda, centrocampista che ha avuto un ruolo importante nella promozione e che ha appena rinnovato il proprio contratto. Il Paderborn ha inoltre iniziato bene la stagione ufficiale, superando 4-2 il Phönix Lübeck in coppa: Gabriel Vidović ha trovato subito il gol al debutto, mentre Castaneda e Jano ter Horst sono andati a segno nel primo tempo.

Le chiavi della partita

La sfida presenta un confronto tra una squadra ormai stabilmente abituata alla

e una formazione che torna nella massima serie con grande entusiasmo. Il Mainz potrà contare sull'esperienza di Urs Fischer e sul fattore campo, mentre il Paderborn proverà a sfruttare la fiducia derivante dalla promozione e dal successo ottenuto in coppa.

Particolare attenzione merita il possibile confronto tra il centrocampo del Mainz e quello del Paderborn, soprattutto considerando il ruolo di Castaneda nella squadra ospite e l'importanza di Amiri per i padroni di casa. Il Mainz parte con maggiore esperienza, ma il Paderborn ha già dimostrato di poter essere pericoloso in fase offensiva.

Mainz-Paderborn: data, orario e canali