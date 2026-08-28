Tutte le informazioni utili sulla sfida di campionato Mainz-Paderborn: dove vedere la partita in diretta tv gratis, lo streaming live e la chiave del match
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Il Mainz è pronto a inaugurare la nuova stagione di Bundesliga davanti al proprio pubblico. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 15:30 , la formazione di casa ospiterà il Paderborn alla MEWA Arena per la prima giornata di campionato. La sfida mette di fronte il Mainz, reduce dal nono posto della scorsa stagione, e il Paderborn, neopromosso dopo aver conquistato il salto in Bundesliga attraverso i play-off.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Mainz proverà a sfruttare il fattore campo e arriva all'esordio dopo aver superato con un netto 9-0 il VfB Krieschow in DFB-Pokal. Il Paderborn, allenato da Ralf Kettemann, ha invece iniziato la stagione ufficiale con il successo per 4-2 sul campo del Phönix Lübeck, ottenendo così la qualificazione al secondo turno della coppa nazionale. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.
Dove vedere Mainz-Paderborn in TV e streamingMainz-Paderborn si giocherà sabato 29 agosto 2026 alla MEWA Arena, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30. La partita rientra nella programmazione della Bundesliga 2026/27 e sarà trasmessa in Italia su Sky Sport, con la diretta streaming ufficiale disponibile su NOW.
Il Mainz vuole partire con il piede giustoIl Mainz riparte da un nono posto conquistato nella Bundesliga 2025/26 e da un'annata nella quale Nadiem Amiri si è confermato il principale riferimento offensivo, chiudendo il campionato con 10 reti. In panchina c'è Urs Fischer, che ha assunto la guida della squadra nel dicembre 2025 e affronta ora la sua prima stagione completa alla guida dei 05ers.
La squadra di Fischer ha inoltre mostrato un buon momento nelle ultime uscite di preparazione e coppa: dopo il 2-1 al Bournemouth nell'ultima amichevole estiva, il Mainz ha travolto 9-0 il Krieschow nel primo turno della DFB-Pokal. Da segnalare anche l'assenza di Paul Nebel, fermato da un problema agli adduttori, mentre Eric Martel è alle prese con un infortunio al ginocchio.
Il Paderborn vuole iniziare bene dopo la promozioneIl Paderborn si presenta al debutto con l'entusiasmo di una neopromossa, dopo aver conquistato il ritorno in Bundesliga attraverso i play-off di Zweite Bundesliga. Il tecnico Ralf Kettemann è stato uno dei protagonisti della promozione: arrivato alla guida della prima squadra nel 2025, ha condotto il club fino al successo nello spareggio che ha completato il salto di categoria.
Tra i giocatori da seguire c'è Santiago Castaneda, centrocampista che ha avuto un ruolo importante nella promozione e che ha appena rinnovato il proprio contratto. Il Paderborn ha inoltre iniziato bene la stagione ufficiale, superando 4-2 il Phönix Lübeck in coppa: Gabriel Vidović ha trovato subito il gol al debutto, mentre Castaneda e Jano ter Horst sono andati a segno nel primo tempo.
Le chiavi della partitaLa sfida presenta un confronto tra una squadra ormai stabilmente abituata alla Bundesliga e una formazione che torna nella massima serie con grande entusiasmo. Il Mainz potrà contare sull'esperienza di Urs Fischer e sul fattore campo, mentre il Paderborn proverà a sfruttare la fiducia derivante dalla promozione e dal successo ottenuto in coppa.
Particolare attenzione merita il possibile confronto tra il centrocampo del Mainz e quello del Paderborn, soprattutto considerando il ruolo di Castaneda nella squadra ospite e l'importanza di Amiri per i padroni di casa. Il Mainz parte con maggiore esperienza, ma il Paderborn ha già dimostrato di poter essere pericoloso in fase offensiva.
Mainz-Paderborn: data, orario e canali
- Partita: Mainz-Paderborn
- Competizione: Bundesliga 2026/2027
- Giornata: prima
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 15:30
- Stadio: MEWA Arena
- Diretta TV: Sky Sport
- Diretta streaming ufficiale: NOW
- Telecronaca: da definire
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