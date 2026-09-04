Lo Estádio do Marítimo di Funchal ospita una sfida di grande interesse per il quinto turno del campionato portoghese tra Maritimo e Benfica. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 19:00: entrambe le squadre hanno raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate e arrivano all'appuntamento con ambizioni importanti. Maritimo-Benfica è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI MARITIMO-BENFICA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Maritimo-Benfica. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Maritimo-Benfica in diretta TV e streaming

non risulta al momento trasmessa da una piattaforma televisiva ufficiale in Italia. La partita inizierà sabato

e in Portogallo sarà trasmessa da

, come indicato dal programma ufficiale della Liga Portugal.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare il campionato portoghese e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Maritimo-Benfica

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e il campionato portoghese; cercare Maritimo-Benfica tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Maritimo-Benfica: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo

di Funchal. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. In Italia la partita

.

Partita: Maritimo-Benfica

Competizione: Liga Portugal

Data: sabato 5 settembre 2026

Orario: 19:00

Stadio: Estádio do Marítimo

Diretta TV: non disponibile in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo le prime quattro giornate, Maritimo e Benfica sono entrambe a quota 7 punti. Il Maritimo ha iniziato il campionato con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre il Benfica ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una gara rinviata, arrivando comunque al quinto turno con lo stesso bottino.

Il momento del Maritimo

Il

ha raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate, grazie alle vittorie contro Casa Pia e Famalicão, al pareggio per 2-2 contro l'Académico de Viseu e alla recente sconfitta per 2-1 sul campo dell'Arouca. La squadra allenata da

ha quindi mostrato un buon rendimento nella prima parte del campionato, con 6 gol segnati e 5 subiti.

La difesa rappresenta una delle basi del progetto del tecnico olandese. Romain Correia, Igor Julião, Rafael Fernandes, Paulo Henrique e Alfonso Pastor sono stati tra gli uomini maggiormente utilizzati in questo avvio di stagione e hanno garantito continuità al reparto arretrato. Anche l'impostazione tattica è stata piuttosto stabile, con il 4-2-3-1 utilizzato nelle prime giornate.

Il confronto con il Benfica rappresenta però un test di livello superiore, soprattutto per una squadra che vuole confermare davanti al proprio pubblico quanto di buono mostrato nelle prime quattro giornate.

Il momento del Benfica

Il

arriva alla sfida dopo aver conquistato 7 punti nelle prime quattro giornate e soprattutto dopo una serie positiva che comprende anche gli impegni europei. In campionato le Aquile hanno pareggiato 2-2 contro l'Académico de Viseu, travolto il Casa Pia per 7-0 e battuto l'Estoril per 2-1 nell'ultimo turno.

La squadra di Marco Silva sta mostrando una notevole continuità offensiva. Vangelis Pavlidis ha segnato contro l'Estoril, mentre il reparto offensivo può contare anche su Prestianni, Rafa e Sudakov. La rosa si è inoltre arricchita con l'arrivo di João Palhinha, che ha già fatto il suo esordio contro l'Estoril entrando al 31' e venendo poi premiato come migliore in campo.

La trasferta di Funchal arriva quindi in un momento positivo per il Benfica, che vuole proseguire la propria marcia e sfruttare la qualità della rosa per superare un Maritimo che ha iniziato il campionato con lo stesso numero di punti.

Le probabili formazioni di Maritimo-Benfica

Il Maritimo

già utilizzato nelle prime giornate. Pastor dovrebbe difendere la porta, con Julião, Fernandes, Correia e Henrique nella linea difensiva. A centrocampo spazio ad Andrade e Danilovic, mentre Limbombe, Guzzo e Tejón dovrebbero agire alle spalle di

. In assenza di indicazioni più aggiornate, la probabile formazione riprende l'ultimo undici disponibile e l'impostazione tattica maggiormente utilizzata dal tecnico.

Il Benfica dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1 visto nell'ultima partita contro l'Estoril. Samuel Soares è favorito tra i pali, con Bah, Tomás Araújo, Lenglet e Dahl nella linea difensiva. A centrocampo dovrebbero partire Barreiro e Barrenechea, mentre Rafa, Sudakov e Prestianni sono candidati a muoversi alle spalle di Pavlidis. L'undici riprende la formazione iniziale schierata da Marco Silva nell'ultima giornata.

MARITIMO (4-2-3-1): Pastor; Julião, Fernandes, Correia, Henrique; Andrade, Danilovic; Limbombe, Guzzo, Tejón; Butzke. Allenatore: van der Gaag.

BENFICA (4-2-3-1): Samuel Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Rafa, Sudakov, Prestianni; Pavlidis. Allenatore: Marco Silva.