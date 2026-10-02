In occasione dell’8ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 20:30 si affrontano Ospitaletto e Renate allo stadio Comunale Gino Corioni di Ospitaletto. I padroni di casa arrivano alla sfida con 14 punti in classifica, dopo il netto successo per 2-0 ottenuto sul campo del Novara, mentre il Renate è ancora fermo a quota 0 punti dopo sette giornate. Nell’ultimo turno i brianzoli sono stati sconfitti 0-1 dal Treviso, incassando il gol decisivo nel finale.VEDI OSPITALETTO-RENATE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L’Ospitaletto ha reagito immediatamente alla sconfitta interna contro il Cittadella, tornando al successo con un 2-0 molto importante sul campo del Novara. Il Renate, invece, continua a inseguire il primo risultato utile stagionale dopo sette sconfitte consecutive. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Ospitaletto-Renate.

Dove vedere Ospitaletto-Renate in diretta TV e streaming

La sfida tra

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. La Serie C 2026/27 è infatti visibile integralmente attraverso la programmazione Sky e il servizio streaming NOW.

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La partita è quindi prevista sulla programmazione Sky Sport, con la possibilità di seguirla online attraverso Sky Go e NOW. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare la disponibilità dell’incontro all’interno del proprio abbonamento.

Ospitaletto-Renate: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Ospitaletto-Renate

Competizione: Serie C 2026/27

Girone: A

Giornata: 8ª

Data: sabato 3 ottobre 2026

Orario: 20:30

Stadio: Comunale Gino Corioni, Ospitaletto

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go e NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il confronto si disputa sabato sera e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’Ospitaletto intenzionato a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e il Renate alla ricerca dei primi punti della stagione.

Il momento dell’Ospitaletto

L’

è una delle squadre più positive di questo avvio di campionato. Dopo sei giornate aveva già raccolto 11 punti e il successo per 2-0 ottenuto contro il Novara ha portato il bottino a

, grazie alla quarta vittoria stagionale. La squadra bresciana ha inoltre segnato 13 reti nelle prime sette partite, subendone appena cinque.

A Novara l’Ospitaletto ha sbloccato la partita al 40' con Federico Galuppini, prima di chiudere definitivamente i conti all'84' grazie a Giacomo Mondini. La formazione di Quaresmini ha mostrato ancora una volta grande solidità difensiva, riuscendo a mantenere la porta inviolata per la terza volta in campionato. Il rendimento casalingo resta particolarmente interessante, con tre vittorie nelle prime quattro gare disputate al Comunale Gino Corioni.

Il momento del Renate

Il

arriva invece alla sfida in una situazione completamente diversa. La squadra brianzola ha perso tutte le prime sette partite del campionato e occupa l’ultima posizione del Girone A con

. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 0-1 contro il Treviso, maturata soltanto all’87' con il colpo di testa di Bove.

La partita contro il Treviso ha rappresentato anche l'esordio in panchina di Simone Banchieri, subentrato a Giacomo Gattuso durante la settimana. Nonostante il risultato negativo, il nuovo tecnico ha avuto poco tempo per intervenire sulla squadra e dovrà ora cercare di sfruttare la pausa tra una giornata e l'altra per modificare alcuni aspetti tattici e soprattutto interrompere la striscia negativa. Il Renate ha segnato appena cinque gol nelle prime sette giornate, a fronte di 11 reti subite.

Le probabili formazioni di Ospitaletto-Renate

L’

dovrebbe ripartire dalla formazione utilizzata nel successo contro il Novara. Ferrante è candidato alla conferma in porta, con Nessi, Parmiggiani e Guarneri nella linea difensiva. Gualandris, Casali, Mondini e Stefanoni possono comporre il reparto di centrocampo, mentre Panatti resta uno dei principali riferimenti nella costruzione del gioco. Davanti, Galuppini e Gobbi sono tra i candidati per guidare nuovamente l'attacco, con Quaresmini che potrebbe mantenere buona parte dell'undici vittorioso al Piola.

Il Renate dovrebbe invece ripartire dagli uomini utilizzati da Banchieri nel suo debutto contro il Treviso. Avella può essere confermato tra i pali, con Motoc, Auriletto, Ruiz Giraldo e Viganò davanti a lui. Delcarro, Cali e Vassallo sono candidati per il centrocampo, mentre Anelli e Karlsson potrebbero comporre il reparto offensivo. Le scelte definitive saranno comunque legate alle valutazioni del nuovo tecnico durante la settimana.

Ospitaletto (4-3-3): Ferrante; Nessi, Parmiggiani, Guarneri, Gualandris; Casali, Mondini, Panatti; Stefanoni, Gobbi, Galuppini. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Renate (4-3-3): Avella; Motoc, Auriletto, Ruiz Giraldo, Viganò; Delcarro, Cali, Vassallo; Anelli, Karlsson, Careccia. Allenatore: Simone Banchieri.