La sfida di tennis tra Karolina Pliskova e Marie Bouzkova è valida per le semifinali del WTA 250 di Nottingham e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un derby ceco molto interessante tra due giocatrici esperte, pronte a contendersi un posto nella finale del torneo sull’erba britannica. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Pliskova arriva a questo appuntamento con il suo classico tennis basato su servizio potente e colpi profondi. Quando riesce a trovare continuità al servizio, diventa una giocatrice molto difficile da contenere sulle superfici veloci come l’erba.

La Bouzkova, invece, è una tennista molto ordinata e solida, capace di costruire il punto con pazienza e grande attenzione tattica. La sua regolarità e la capacità di leggere bene gli scambi possono rivelarsi decisive in questo tipo di confronto.

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Il momento delle due tenniste

Pliskova proverà a comandare il gioco con servizio e aggressività da fondo campo.

Bouzkova cercherà invece di rispondere con continuità e solidità, provando a spezzare il ritmo dell’avversaria e portare la partita su scambi più lunghi.

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