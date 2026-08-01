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Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone una delle sfide più interessanti del turno tra River Plate-Rosario Central, in programma nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto alle 00:15 italiane. Al Monumental si affrontano due club storici del calcio argentino, con il River Plate che vuole confermare le proprie ambizioni e il Rosario Central pronto a giocarsi le proprie possibilità in una trasferta prestigiosa.

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Il River Plate vuole confermarsi davanti ai propri tifosi

Il

affronta il terzo turno del Clausura con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e conquistare tre punti importanti. La formazione di Buenos Aires punta sempre ai vertici del calcio argentino e vuole iniziare il torneo con il passo giusto per rimanere protagonista nella corsa agli obiettivi stagionali.

Davanti al pubblico del Monumental, il River proverà a imporre il proprio gioco, puntando sulla qualità tecnica e sulla pressione offensiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il Rosario Central cerca il colpo al Monumental

Il

arriva alla sfida con la volontà di ottenere un risultato prestigioso su uno dei campi più difficili d'Argentina. La squadra di Rosario vuole dimostrare solidità e organizzazione, cercando di sfruttare le eventuali occasioni concesse dal River Plate.

Una prestazione positiva contro una grande del campionato rappresenterebbe un'importante spinta per il prosieguo del Clausura.

Il momento delle due squadre

La sfida tra

e

mette di fronte due realtà storiche del calcio argentino, entrambe alla ricerca di continuità nelle prime giornate del torneo.

Il River parte con il vantaggio del fattore campo e della qualità della rosa, ma il Rosario Central è una squadra capace di rendere complicate anche le partite più difficili. Il match del Monumental promette intensità, agonismo e grande spettacolo.

Le probabili formazioni di River Plate-Rosario Central

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.

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