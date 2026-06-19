La sfida di tennis tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula è valida per le semifinali del WTA 500 di Londra e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un match di altissimo livello tra due delle migliori giocatrici del circuito femminile, pronte a contendersi un posto in finale in un torneo di grande prestigio sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Sabalenka arriva a questo appuntamento con il suo tennis esplosivo e aggressivo. La bielorussa basa il proprio gioco su servizio potente e colpi profondi, caratteristiche che le permettono di prendere rapidamente il controllo degli scambi.

La Pegula, invece, è una giocatrice estremamente solida e completa, capace di leggere bene le partite e di mantenere un livello molto alto di continuità. L’americana proverà a contrastare la potenza dell’avversaria con ordine tattico e grande regolarità.

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Il momento delle due tenniste

Sabalenka cercherà di imporre subito la propria potenza per dominare gli scambi e accedere alla finale.

Pegula proverà invece a rispondere con solidità e intelligenza tattica, cercando di prolungare gli scambi e sfruttare ogni possibile errore dell’avversaria.

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