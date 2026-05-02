La sfida di Lega A Basket tra Sassari e Bologna si gioca domenica 3 maggio alle ore 19:00. Un confronto di grande interesse tra due squadre con ambizioni importanti, pronte a darsi battaglia in una gara che può risultare decisiva nella corsa ai rispettivi obiettivi. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Sassari arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e imporre il proprio ritmo. La squadra sarda punta su intensità, ritmo alto e capacità di coinvolgere più soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.

Il Bologna, invece, si presenta con grande qualità e profondità del roster. La formazione emiliana è abituata a gestire partite di alto livello e cercherà di controllare la gara attraverso solidità difensiva e gestione dei possessi.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre ritmo e intensità, sfruttando il fattore campo per restare competitiva.

Il Bologna, dal canto suo, proverà a controllare la partita con esperienza e qualità, cercando di fare la differenza nei momenti decisivi.

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